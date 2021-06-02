隨著疫情的擴散，蔡政府吹噓的「超前部署」已經破功，更讓人擔心的是，諸多跡象顯示，曾經因中美貿易戰、科技戰而暫時掩蓋的經濟問題，正逐漸浮現，禍不單行的疫情將使問題更加嚴重。蔡政府若不面對問題，疫情的潰敗將延伸到經濟。

相較蔡政府執政前兩年，台灣投資低迷、薪資停滯、處於所謂「悶經濟」，最近兩年情勢突然好轉，投資增加、經濟成長上揚、股市長居萬點之上，半導體產業在全球成為最醒目、為各國欽羨的對象，甚至創造出台積電「護國長城」的神話。

受惠中美貿易戰與科技戰

何以致之？是蔡政府推出了什麼轉敗為勝、起衰振敝的政策嗎？非也！蔡政府並未推出什麼偉大、特殊有助投資、產業的大政策，基本上得之於外力者多、來自於政策助力者少。而所謂外力，主要就是中美貿易戰與科技戰，全球供應鏈為之大亂，因此讓回台投資的台商增加，與此同時，來自美國的轉單效應、與來自大陸的搶出貨效益同時出現，讓台灣出口在疫情期間，仍飆出二位數的高成長。

這段時間，蔡政府作的事，大概就是給台商零利率貸款優惠、以租稅大赦吸引台商資金回台；這些作法很難視為投資環境的改善，過去也作過多次，但效益有限，這回能有效果，真實且關鍵的因素在中美貿易戰、科技戰而非民進黨政府政策有成。

在這波科技戰中，各國體認半導體製造能力的重要，台積電成為各強權爭取對象；今年初的全球汽車晶片大缺貨，歐美日等都透過外交途徑向我國政府「索取台積電產能」，但未幾在國外主要的財經專業媒體上，開始出現質疑之聲，認為全球半導體對台灣的依賴，已經「達到危險等級」。台灣也非常「不爭氣」，在此時刻先是出現嚴重缺水，科學園區外水車大排長龍的奇景躍上國際媒體，接著再來兩次全台大停電與分區供電，缺電陰影再次浮現，與此同時則是疫情再起、全台進入3級警戒。

這當然讓外媒再次擔心，台灣作為全球半導體主要生產地的安全問題；疫情惡化是短期因素，缺水、缺電則是長期因素，台灣同時面臨長短期負面因素衝擊，其影響恐怕會加劇、加深，短期衝擊變長期影響。

潮水退了才知道誰在裸泳

《日本經濟新聞》以「八重苦」（缺水缺電缺疫苗缺人才等等）形容台灣企業處境，並指台灣有著「高科技形象背後脆弱的基建」；彭博指台灣疫苗無著落，將導致半導體優勢被侵蝕，用語非常直接，認為台灣迴避從大陸採購疫苗，若無法從其它地區採購到足夠的疫苗，將會出現更嚴重晶片短缺問題，「長期下來，可能侵蝕台灣在半導體領域的競爭優勢」，台灣因「半導體主導地位而獲得的地緣政治影響力，可能式微」。

更值得注意的是：歐美日大陸都要強化半導體製造，美國政府號稱要補助半導體五百億美元，歐盟則通過強化半導體自主的計劃，大陸則飽受美國「卡脖子」之苦就更不在話下；加上美國大手筆以3兆美元推動基建等計畫，全球經濟與產業格局面臨變數，台灣的半導體產業長期來看有壓力與隱憂，偏偏此時台灣暴露出缺水缺電的問題。半導體領域要維持競爭力唯一的途徑就是持續投資更先進製程，而越先進的製程、消耗的水電就越高，台灣的資源能否繼續支持半導體持續發展成問號。

去年台灣防疫成功，蔡政府與官員得意忘形，全然陶醉在大內宣中，許多該作的事未作，疫情爆發，外界才發現政府什麼都未準備好：快篩與檢驗能量不足、防疫SOP鬆散、病床不足、疫苗沒買。

經濟方面雷同，企業界擔心缺電風險，政府就以竭澤而漁方式暴用電廠與電網，緊繃的供電稍有差池就大停電，為安民心而美化備載容量率數據、用大內宣強調綠電推動有成，但碰上狀況顯然不靈光，缺水更是多年老問題，從竹科廠商運用水車之純熟即可看出。

全球股市名人巴菲特有一句廣為引用的名言：「潮水退了才知道誰在裸泳」，形容在市場情勢惡化時就看得出那些投資是錯誤或風險過高。蔡政府的防疫神話是「在裸泳」，千萬不要讓經濟成就也「在裸泳」。