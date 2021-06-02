新冠病毒肆虐全球近1年半，至今仍看不到回復正常的曙光。世界各地的民主政治運作深受影響，未來的影響可能更大，致使原已趨於衰頹的民主更加退化。

疫情對民主的最明顯影響是取消或延後選舉。當然，疫情未必真的嚴重到不能辦理投票，有時只是提供執政者一個推遲選舉的藉口。譬如香港，特區政府以疫情為由押後本應在去年9月舉行的立法會換屆選舉，推說選舉會帶來嚴重的公共健康風險，不利疫情防控，也會使選民卻步，影響參政權的行使；另外又說，封關及防聚等措施都不利選舉進行，尤其對不在香港居住的選民因不便回港投票而造成不公。

疫情爆發1年多來究竟有多少民主國家的選舉被迫押後或取消？據一項選舉觀察的計畫統計，2020年間世界各地的129個行政與立法機關選舉及20個公民投票，雖受疫情干擾，但92%都如期完成，其中66%如期舉行，26%改在同一年稍後舉行，被押後至2021年或更晚舉行的的選舉和公民投票只有8%。

不過，選舉和公投的過程簡化，卻是不爭的事實，這對全球民主的品質確有不利影響。在疫情肆虐下，正常的競選活動減縮了，候選人造勢大會、面對面辯論、掃街活動大大減少，雖有媒體上的辯論、網絡廣告和零星的車隊掃街勉強維持選舉熱度，但效果當然不如候選人近距離接觸選民以及大型造勢活動。選舉氣氛變得冷清，網路上真真假假的訊息與意見大行其道，深刻牽動公眾的情緒和投票行為，導致非理性成分增加。

在封城、禁聚或是限制社交距離等防抗措施下，公民、社團和媒體的參與空間變小了，國際監察及本地的選舉觀察多半受阻，致使選舉舞弊造假的傳言更盛，選舉和公投的公信力隨而下降，選舉爭議變得更多。包括號稱世界「民主燈塔」的美國，也因為許多州投票辦法受疫情影響而改變，造成選務的爭議與糾紛，讓民粹候選人有了否定選舉公平性與合法性的煽惑空間，以致於爆發國會山莊騷亂事件。其他國家也有落選者指控選舉不公平的情事，有些黨派為此而鼓動選民杯葛選舉，或者呼籲民眾投廢票以示不滿，有的因而引發暴力鎮壓，造成兩方衝突，惡化了民主的品質及其社會支持度，使得全球性民主倒退變本加厲。

綜觀2020年至今的選舉，由於疫苗尚未達成群體免疫效果，為了防止選舉導致疫情擴大，各國政府及選舉管理機構不得不採取一些減低病毒傳播風險的措施，包括：禁止競選造勢活動或嚴格設定參加人數上限，前往投票人士必須接受基本健康檢查，每個票站設定人數上限，減少人群聚集，鼓勵選民按年齡組別分時段投票，分兩日投票，增加投票站，擴大郵寄投票或其他特別安排的方式投票。這些措施不是影響選舉與公投的宣傳效應，就是加大選務糾紛的爭議。

另一方面，在疫情的陰影籠罩之下，有些選民擔心被染病或者連累別人而放棄了投票，這對於公民權的行使和投票的結果都有影響。大體而言，政府愈是假借疫情而緊縮民眾活動的限制措施，或是在競選期間愈是限制反對黨派的選舉活動，或是公民杯葛及呼籲罷投行動愈成功，都對投票率的下降產生比較大的影響，也就助長了民主的退化。未來疫情拖延越久，民主遭受的損害就越大，這正是全球民主前景的一大陰影。