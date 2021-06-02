最近疫情延燒，觸目所及都是相關消息，但話雖如此，生活還得照過，而在抗疫旗幟下，真正弱勢者能否被主流社會關注到，也正檢驗著我們的道德水平以及制度的正當性。

談制度，台灣人常有很「自然」的優越感，總自詡是華人世界中第一個建立起西方民主制度的地方，這種優越感伴隨著這些年迅速壟斷社會正當性的獨派思想，更使許多人認定自己永遠站在正義的高點，所擁有的，是不必也不容許檢驗的「先驗性」價值，因此可以任意俯視與自己不同意見者。然而，以為自己所擁有的是「先驗性」價值，就讓人怠惰於思考，既無視於客觀環境的變化，更以「獨斷性正義」妖魔化不同意見者，其結果就使台灣一步步走入死胡同中。

在大，兩岸之間是如此。30多年來，大陸的變化何只驚天動地，更是改變全球的最大動能，但這些人總自居於「先驗性正義」的一方，鐵板一塊地看待兩岸關係，最後就讓台灣機會盡失。在小，台灣自己的發展也如此。「獨斷性正義」排斥了解決問題的可能機制，許多事只能進退維谷。

就拿電力來說吧！在這些高舉「獨斷性正義」的人眼中，電力的開發，只有正義的反核與邪惡的擁核兩者，要如何選擇並不須思考，只要對邪惡者鳴鼓攻之即可。然而，這種義正辭嚴的說法其實是悖離事實的。

不錯，在一些人心中，反核的確是一種正義的信仰，這些人強調意識形態的純粹性，稱之為反核者自然適當，但擁核者呢？嚴格說，除開極少數的個人，台灣社會根本沒有所謂的擁核者。擁核，意指你認為核能是最好或唯一的選擇。但無論哪種，在台灣基本都不存在。

反核者眼中邪惡的擁核者，其實只是在能源的開發與配置上不「先驗地」將核能妖魔化而已。在這裡，不要說大家肯定綠電是乾淨的能源，對核能該有的比重，彼此也有著大不相同的想像。

這想像來自於對不同條件的考量：綠電所占的最大比可以到多大？它的穩定性如何？碳中和是世界趨勢，台灣不做，目前固以健康來換，未來因應國際壓力所付出的代價會有多大？原有核電廠的除役時間與電力需求的增長又將如何？而儘管在此的想像各有不同，彼此卻都有一定的客觀數據支撐，也都應對著電力需求、國安考量、環境生態、國民健康等現實環境的變化。

對這些不同想像者而言，核能是台灣現實中不能不有的選擇，否則就得面對付不起的代價。正因核能是選項，不只占比多少大家會有不同意見，對核能可能產生的危險，也都放在選項的考量範圍內。如此，相較於反核者毫無妥協的反核，對他們這種「條件設定」下的核能選擇，你又怎能就稱他們為「擁核者」呢？

正如此，反核／擁核其實是個假議題，真正的議題只有絕對反核與有條件接受核能兩者。反核是沒商量餘地的，是自居「先驗性價值」而無視外在環境的；而有條件接受核能者，則一樣可以有條件地不用核能。兩者相比，哪種人更考量到社會的總體需要也就不言可喻。

擁核／反核是個假議題，但在台灣為什麼能大行其道，一個當然是在歷史進程中一度讓反核有了極高的正當性；另一個則是在過了這階段後，反核已成為一種「獨斷性正義」，容不得其他意見；而將其他人形塑成對立面，更可以讓怠惰於思考的自己依舊理直氣壯。

其實，不只反核，民進黨口中的一些進步價值，一樣充滿著「獨斷性正義」，並以這種先驗性、排他性的價值灌輸民眾，讓台灣走向民粹理盲，疫情惡化下，也依然能粗暴、無遮掩且荒腔走板地演出。正如此，台灣未來若要走出一條生路，就得看有多少人能對這種「獨斷性正義」大聲說不。

（作者為文化學者）