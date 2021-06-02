鴻海創辦人郭台銘盼自費購買500萬劑BNT疫苗捐贈台灣，並於1日中午透過永齡基金會與鴻海公司正式向衛福部食藥署遞交文件。其後，卻被疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎稱，「聽說」他那一批疫苗已經「快要到期」了。此一說法引起永齡基金會執行長劉宥彤透過臉書反擊。不旋踵間李秉穎卻又改口說這是「口誤」。

草民駑鈍，不知「快要到期」這四個字一旦「口誤」，會變成哪四個字？是「快要期到」還是「期快要到」？是「要快期到」還是「期要快到」？排列組合了老半天，這四個字的終極意義卻始終脫離不了就是「快要到期」這個意思，你說奇不奇怪。

世上確有「口誤」這件事。例如，有人說李某和某媽「有一腿」，他的口誤就可能是李某有「一條腿」，這和「有一腿」就是純然的「口誤」，只要說清楚，是會取得諒解的。

又例如，現在民進黨人動不動就說什麼蕭美琴是駐美「大使」，謝長廷是駐日「大使」，謝志偉是駐德「大使」；萬一有一天草民因一時眼花，把它們唸成「大便」，那才真的是「口誤」。至於李某說他的「快要到期」是口誤，是怎麼也難自圓其說的。

有句老話：「巧言令色，鮮矣仁」。指的就是李某這些人的心性。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※