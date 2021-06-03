美國近期前後兩任總統，透露出美國國運的衰落，上任總統川普，他是個布衣，台灣社會叫政治素人，沒有一丁點的行政經驗，更糟糕的他是個成功的劣貨商人，品類低俗，言行粗暴，如新冠病毒處理，他根本不聽專家學者的建言，獨行其是，死亡人數高達五十餘萬，猶自得於自己的處理適宜，否則恐超過百萬，其荒誕乖謬，莫此為甚。換上拜登上台，原以為他是政治菁英型的人才，從他與中國兩次博弈來看，也不過SOSO。

拜登上台的第一次與中國博弈，無疑是美國安哥拉治的中美高峰會，拜登在第一時間，企圖給中國一個下馬威，國務卿布林肯以訓誡的口吻向中方發言，說完話，便命在場的媒體離開，不給中國發言的機會，沒想到的是布林肯遇上的中國代表，乃中國外交界的菁英人才，他先是果斷地留住全部媒體人，然後胸有成竹地侃侃而談，將中國的立場與態度，向全世界表達無遺。他的話不啻平地一聲雷，且是一聲驚雷，震響了全世界，從此世界上已多出一個能抗衡美國的中國，對那些飽受霸權霸凌的國家而言，有如大旱中看到了雲霓，今後他們不會再孤單，不會再孤立無肋，這次高峰會，成了拜登為中國躍登世界高峰搭了個高台，真正是美哉中華。

WHA一乃拜登中美對決博弈的第二次，如果說安哥拉治是兩國間的直球對決，那這第二次便是放到國際舞台上來較量，他為什麼要拉上G7呢？第一可能他自己對WHA也沒有信心，不得不拉幫結派，其次他也想借機測試G7成員的水溫，G7成員們也深悉其意，給足了他應有的顏面，但G7本身國際間的聲望與影響力，早已式微，他們可以抱團取暖，但要放到國際舞台上來揚威勢眾，沒人願意給自己打臉，這便是為什麼G7者都不在大會上提議，邀請台灣參與的道理，連拜登自己也不敢，這說明他早已深悉其間深淺，怎麼還會在G7會上大造聲勢呢？只是為了給台灣打興奮劑嗎？令人費解？

台灣參與WHA失敗，真正感到氣餒的，應該是美國總統拜登，而不是台灣，這說明美國的霸權不但開始褪色，且已經開始轉暗，世界不再是美國的天下，而是全人類的天下，當伊朗與中國簽訂25年的合作協定之後，美國那種動輒制裁別國的權威，也已跟著失效。（作者為陳大權，美國紐約州）（作者為陳大權，美國紐約州）