三、國軍魯南戰場之受挫

國軍在山東戰場的受挫，是在1947年的上半年的魯南、萊蕪及孟良崮三次戰役。指揮將領初為徐州綏靖公署主任薛岳，旋以萊蕪戰役失利，於3月3日撤銷徐州綏署，以陸軍總司令部分設徐州及鄭州指揮所，由總司令顧祝同統一指揮。實際是參謀總長陳誠至徐州指揮作戰。

根據共方評估，綜合山東南北兩線國軍兵力，共九十餘團之眾，其能使用於第一線之兵力，亦有六十團以上，且各路齊頭並進，緊緊靠攏，步步為營，不易各個消滅。

共方為山東野戰軍司令員陳毅和華中野戰軍司令員粟裕。1月下旬，兩野戰軍合併為華東野戰軍，司令員陳毅，粟裕副之。轄第一至第十二縱隊(缺第五縱隊)和特種兵部隊。據國方估計，在魯南的共軍有六十七個團，可以參加作戰的有八萬餘人。

魯南戰役：是國共進入1947年後的第一場大戰。1月2日晚，共軍以七萬餘眾襲擊卞莊、向城(在臨沂西南三十五公里)的國軍整編第二十六師，師長馬勵武(黃埔一期)離開部隊，在嶧縣城內同家眷過年。該師在毫無準備下倉猝應戰。到4日晨，一個旅長受傷，一個旅長陣亡，兩個旅中失去了三個團，差不多去了一半。這兩個旅砲比較多，損失很大。損失之嚴重，蔣自記曰：

自本 (1)月2日起，嶧縣東北之向城附近，第二十六師與第一快速戰車部隊，被共匪六個師包圍、突擊，損失甚大。據報旅長、團長陣亡者三人，戰車部隊雖已突圍脫險，然美國一零五重砲兩營，皆已損失，汽車之數亦大，半年以來勦匪損失，以此為最大。此乃伯陵(薛岳)指揮錯誤，對戰車、重砲皆置於最前方突出部，且其時甚久，此無異送精械於匪部，違反戰術原則所致也。

9日，共軍再攻嶧縣，經過一晝夜激戰，11日拂曉，城陷。並俘虜留在城內的第二十六師師長馬勵武。19日，共軍再攻棗莊，國方守軍整編第五十一師和兩個團，也在一日之間被殲，師長周毓英被俘。歷時十八天的魯南戰役，共殲國方兩個整編師，一個快速戰車縱隊，計五萬三千餘人，其中被俘者一萬七千餘人，以及大量武器坦克、汽車、火炮等。打破了國軍會攻臨沂及殲滅華東解放軍的計劃。是役國軍誤用機械化部隊，損失奇重。參謀總長陳誠頗受責備。其實陳誠更是滿腹委曲，他說：

古人說：名不正，言不順。師出有名。我們在前方和團長以上的長官都談過，究竟是打是和?他們都表示懷疑，說後方總說我們好戰，連死了的官兵也不知道為什麼要打。最近有一件公事，國防部已經呈復行政院，公事是說剿匪傷亡官兵不准褒揚，……現在變為名不正，言不順。……現在我們前方士氣相當消沉。……還有一點，是前方官兵生活壓迫太厲害了，前方不說沒有錢；即是有了錢，也買不到東西，現在是沒有錢沒有東西。

2月17日，陳自徐州前線回京述稱：中共之魯南根據地臨沂，在2月15日已為國軍佔領，僅消滅陳毅新六師的一個團，有一軍事教官來投誠，說延安方面知道決戰於他們不利，有電報要他們離開臨沂二百華里(按：一百公里)。國防部則連續發表勝利消息，如臨沂之攻下等等；但共黨宣稱為自動放棄。蔣則視為戰略成功，其自記曰：

臨沂已經收復，陳毅率匪向泗水退卻，豫東民權一戰，劉匪伯誠(承)股損失當在三分之一，毫縣亦已收復，此次戰略可說完全成功。

前軍令部長徐永昌認為：

小的勝利亦必有之，被迫而自動放棄，亦係事實；但斃傷幾萬，恐是胡說。但我經濟紊亂，幾將崩潰，無論軍政，到處貪污，其危險且非軍事所能補救，況軍隊戰鬥力多趨衰弱途徑耶。

萊蕪戰役：國軍為掃蕩沂蒙山區之共軍，以歐震及李仙洲兩兵團實施南北分進合擊。陳毅乘李兵團南進深入之際，將其主力秘密北移，於2月21日到達萊蕪地區，向李兵團猛攻，國軍北線第二綏靖區司令王耀武，令李兵團向北撤退。23日，李部第七十三軍及整編第四十六師經吐絲口轉進時，以通過隘路，疏於警戒，遭遇伏擊，兵團司令李仙洲及軍長韓浚被俘，山東情勢為之轉急。

是役國軍被殲五萬六千餘人，連同南路和膠濟路沿線作戰，被殲共達七萬多人。蔣自記所感曰：「萊蕪所造成之最大損失，實為國軍無上之恥辱。」他認為：

高級將領無識、無量，小勞即矜，小勝即驕，體多病弱，心多自私，精神衰退，勇氣喪失，……紀律盪然，廉恥道喪，對共匪之梟狡慓悍，對我軍之被俘視為常事，不僅不以為恥，而且不以為意，悲乎!

蔣對參謀總長陳誠之誤判，頗多責難。其自記曰：

臨沂收復以後，辭修(陳誠) 以為匪已向黃河北岸潰竄，故對勦務一若已完成者，故其自徐州回來請病休假，且時現自足之驕態。不料陳毅主力已向我萊蕪吐絲口一帶進攻，前方布置未妥，多為匪在途中襲擊消滅。

萊蕪戰役失敗，濟南亦危，為此，蔣於2月25日飛臨濟南，召集會議，研討濟南防禦方略，決定放棄膠濟路，據守濟南、濰縣與青島三據點。

孟良崮戰役：掃蕩沂蒙山區共軍的國軍張靈甫整編第七十四師，配以整編第二十五師及第八十三師各一旅，掩護左右兩翼，於5月13日進至坦埠附近地區，華東野戰軍以五個縱隊，於15日完成了對七十四師的合圍，該師乃於14日集結於孟良崮。蔣頗怨陸軍總司令顧祝同指揮之失當。其自記曰：

顧總司令先攻莒縣，不攻沂水，使我進攻坦埠之第七十四師孤立被圍，其指導錯誤，缺乏常識，其愚拙不可恕諒，以致本(14日)晨匪部乘隙全力反攻，使坦埠之役，功敗垂成。

蔣對第七十四師退入孟良崮，初尚深慶得計，認為「幸該師已於昨日安全撤退，在孟良崮布置陣地，未為匪所算，此次匪果被我強制，其不能不與我決戰形勢之下，如我各部隊能把握此唯一戰機，必可予以致命之打擊。」

蔣氏的僥倖樂觀，迅為事實所粉碎，次日(16)晚，蔣「臨睡前，得七十四師不利情報，憂慮更甚，悲痛之情為近來所未有也。」

孟良崮為岩石山地，構築工事困難，水源奇缺，飛機空投的糧彈和水囊，大多落在共軍陣地。共軍為阻截國方各路援軍，加緊猛攻。到16日下午，全師被殲，師長張靈甫和副師長蔡仁傑陣亡，官兵被俘的有19,676人，連同各路被阻擊的，共有三萬二千多人的傷亡或被俘。是役對國府而言，是極大的挫折，整編七十四師是國軍最精銳部隊的「五大主力」之一，竟被殲滅，影響軍心至鉅。

以上魯南各戰役，據國防部長白崇禧4月26日言：已損失十五個師，數百門炮。5月15日，孫立人說：山東之損失達十九個師，士氣之衰頹，將領之腐敗，實為主因。

上述損失，尚不包括孟良崮戰役的損失在內。（待續）