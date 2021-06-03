新冠肺炎疫情爆發以來，國產高端疫苗爭議未歇，高端疫苗遭到外界質疑時，指揮中心早就已經天天在記者會上為其背書，而一直「信任」行政院長及疫情指揮中心的蔡英文總是隱身幕後，沒想到針對疫情嚴峻的第一次正式發言，卻是出面為尚未「解盲」的國產高端疫苗再度背書。

為了強化公正性，蔡英文更公開宣示政務人員絕無炒股問題，選在指揮中心向高端下訂500萬劑疫苗後、高端疫苗股價跌停鎖死時的這段發言，宛如政府等級的法說會，誰能相信沒有護航！

而民進黨立委鄭運鵬更出面抨擊這是在野黨的陰謀，為的就是「做空」股票，怎奈鄭大立委弄巧成拙，連高端疫苗還是上櫃公司、並未開放信用交易這點都沒做功課，倒打自己好大一巴掌，也顯示執政黨就是心裡有鬼！

自爭議發生後，高端疫苗至6月3日已連續吞下4根跌停，天天委賣量高達9,000多張，市場行為政府本可藉機自清，沒想到可能怕「某些投資人」損失慘重，八大官股券商竟同時下單買進6755萬元、約214張的高端疫苗股票。

雖然財政部緊急澄清公股券商為受託代理下單，屬客戶交易行為，非屬公股金融事業之投資，公股也未持有高端股票。但由八大公股券商下單，「象徵」意義大於實質意義，至少告訴投資人：未來一定會漲、政府會保護這支股票！

再加上政府已經簽約的保障訂單。請問蔡總統，誰才是真正的炒股神手？

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