甚麼叫緊急危機？就是得跟時間賽跑，趕緊拿出救急方案。甚麼叫做政府？就是人民才是主人，當主人的生命財產安全陷入危難時，政府這個僕人要趕快上工，不是反過頭來對人民頤指氣使！

郭台銘、佛光山眼見當前新冠疫情延燒，發心從國外採購疫苗來救急。衛福部丟出了八個資料，好，可以，但是，也請官僚大爺們想想，人家都願意捐錢了。你們不用擔心最頭痛的預算審核和政府採購程序，就直接接手跟原廠接洽不就得了。他們給了政府裡子，又給面子嘿！這麼好又輕鬆的活居然不幹！當然，人家說官場水很深，水清就沒魚了。

最火大的是一些搞不清楚人民是主人的蠢蛋，背地裡打著學者名號，又是法律，又是醫學，還故意甩鍋中國大陸，胡扯一通，完全沒有知識分子的一點良心。

好吧！就算郭台銘沒搞清楚疫苗跨國買賣的法律規範。輝瑞疫苗可以緊急順利上市，是因美國政府提供三個法律條件：批准緊急使用核可、提供訴訟豁免保護、承擔損害賠償責任。那麼，蔡政府現在趕快批准緊急使用核可；接著，提供藥商訴訟豁免保護；然後，承擔起疫苗出錯的損害賠償責任。事情不就解決了。英、美、日、韓等世界各國政府都是這樣做的，蔡政府在想甚麼？「共同簽署」採購合約就共同簽署吧，別再鬧搞不清狀況的駐德代表去嗆好言相勸的小燕姐了。

採購疫苗是政府去年下半年就該啓動的事。英國藥醫署執行長雷恩（Dr. June Raine）形容英國的作法是未雨綢繆：「搶供疫苗像爬座高山，得準備再準備；11月10日，初試檢驗送來時，我們就準備好上工了；當最終分析抵達時，我們也早已準備進行最後衝刺。」慢了就慢了，陳時中部長快將衛福部上緊發條吧！

更莫名奇妙的是，不少人凡事一遇到跟中國有關，就不分青紅皂白硬是抹紅人家。看清楚，別綠色近視或閃光，上海復星集團取得BNT及輝瑞代理權是因為疫情初期就巨額投資BNT。如果BNT疫苗研發失敗，投資變打水漂；成功了，順理成章取得亞洲地區代理。去年，蔡政府不想透過代理商，而要直接和德國BNT對接，當然不符國際貿易規範。這跟是否得用國名完全無關，大白天，別鬼扯了！

“Above all nations is humanity “，人性凌駕一切政治體。這次疫苗採購事件是一場政府考試，考考政治領導人物到底把人民生命和人性關懷放在第幾順位。我們真正需要的國家領導人和政府，是會破除一切困難，把保護人民安全放在第一位的。主人！自己睜大眼睛吧！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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