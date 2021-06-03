回顧5月媒體訊息，無不聚焦在如何降低疫情擴散及抑制病毒蔓延，台灣民眾並不傻，知道最終安全有效的解決方式就是人人都可以打上兩劑疫苗。有疫苗者猶如得天下，從零本土案例時的乏人問津至前陣子瘋狂炒作的熱門題材，疫苗這個議題已經喧擾了大半個月，國光生技從領頭羊變成跛腳馬，聯亞、高端還在二期臨床，股價狂飆數百元的投機情況，在連吞二根跌停板後，蔡英文突然出來喊話國人對國產疫苗要有信心，到底你是中華民國總統還是高端的操盤手，這種嘴巴說沒炒股，公股行庫卻買超6755萬，豈不惹人疑竇、瓜田李下？在野黨、民代、名嘴都呼籲要徹查，偏偏金管會仍然馬耳東風，是掩耳盜鈴還是做賊心虛？

為了替國產疫苗護航、開脫，民進黨發言人周江傑譏笑國民黨，是否搜尋引擎壞了，一直找不到正確資訊，他說「目前現在世界上的COVID-19疫苗，都在完成三期前就申請緊急授權，而不是正式授權。」周江傑引用的言論是對的，但是邏輯和定義是錯的，所以是雞同鴨講，大有誤導之嫌。

殊不知，現在WHO認可緊急授權的，都是進入第三期的期中報告出來後才能獲得，根據這個第三期的期中報告審核具有一定的專業效果才緊急頒發許可。所以程序是：1.第三期已經開始做。2.第三期的期中報告已經出來，並顯示有意義的解讀、研判，然後暫時緊急授權。3.緊急授權後，繼續在全世界完成第三期（費用美金數以億計），如果有問題就撤銷。

現在台灣民眾有疑慮的是「第三期沒有做」！你卻狡辯他們「第三期沒有完成」，用英文說可能更清楚：他們之所以得到緊急授權是已經under第三期，不是台灣目前before第三期。這樣清楚了吧！全世界都沒有finished第三期，但是under第三期才能拿到緊急授權，before是拿不到的，而且如果是finished，有問題可以撤銷授權。如果你不懂，就是瀆職、無知；如果明知故犯，就是混淆視聽、迷惑人心。

為了支撐這個說謊成性政府的吹牛皮醫療政策，許多原本已經退休或是轉換跑道的醫護人員，懷揣著仁心仁術、捨生忘死的菩薩心腸，紛紛返回醫院來貢獻己力，個個都是最勇敢、最美麗的逆行者。沒想到日前新北雙和醫院發生護士被病患襲擊，造成手部韌帶遭砍斷、身體多處刀傷，據聞當時該病房護士群正執行重症患者急救，行兇者表示覺得被忽略、照料不足，憤而行兇，足以顯示醫院人力嚴重短缺，已無暇招架日益倍增隔離的病患，事後護士圈更感嘆「現在不僅要防病毒，還要防病人」。

美麗島電子報所做的最新民調，蔡英文的滿意及不滿意度分別為48%及46%，已接近剪刀開口的死亡交叉，原本忠實英粉、網紅館長因為自家健身房瀕臨倒閉，也別出心裁在直播中以愛心代表滿意、憤怒代表不滿意，針對網友做了一次隨機民調，誇張的結果分別為25%（滿意）及61%（不滿意），顯示民眾憤怒情緒正在反撲，王世堅更加碼爆料衛福部稱機組員檢疫放寬為「3+11」（居家檢疫3天，自主健康管理11天）無相關會議紀錄的離譜真相，真不敢想像這樣的政府還值得人民信賴嗎？（作者為台灣青年聯合會理事長）

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