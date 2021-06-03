新冠肺炎疫情持續延燒，疫苗的供應青黃不接，民進黨政府卻毫無辦法。面對這樣的困局，民間社會紛紛展現出積極性，宗教團體也不落人後。自佛光山向政府申請採購五十萬劑疫苗後，慈濟基金會也表示可以透過海外分會接洽，有意購買莫德納、嬌生等兩款疫苗。並表示，若政府需要民間支持，慈濟一定不落人後，特別是針對弱勢族群，會協助補足疫苗接種。

在現代社會中，政府部門和非政府組織之間應該如何分工、公司協力的界線又應該劃在哪裡，長期以來各界都有不同的主張和看法。但當面臨像新冠肺炎這樣的重大災變時，由政府出面主導，協調一切可用的資源，積極主動的解決現實問題，而宗教團體則從旁協助，提供信仰方面的支持，起到團結社會、撫慰傷痛的功能，這應該是台灣社會共同的角色期待。

弔詭的是，在當前的台灣社會，卻出現了宗教團體主動出面、積極解決疫苗不足的現實問題，在角色上往政府職能擴張的傾向。而本應負責解決問題的民進黨政府，則是態度消極、昧於現實，以政治意識形態掛帥，不斷在社會中製造分歧和仇恨，以擺脫責任和苛責，從整體的行為模式來看，越來越像是一個不入流的邪教團體。

宗教團體越來越像政府，而執政黨卻越來越像邪教組織，這一正一負之間，之所以會出現如此高度異化的發展，則與民進黨的質變有關。事實上，民進黨近年來在政治意識形態上強調「反中仇陸」，行事風格變得越來越像宗教激進團體。

雖說「反中」本來就是民進黨的基本立場，但在治理敗壞、政權受到威脅時，論述上則更趨於極端。在許多綠營政治人物和綠營媒體的口中，中共政權被描述成是一個非理性、不可測，而且對台灣凡事都充滿惡意的專制政權。而大陸則被說成是一個發展落後、人民素質低下，充滿威脅性的社會。

在這樣的意識形態前提下，中共對台灣只會有惡意、不會有善意，大陸只能是落後和充滿威脅的，不可能存在任何正面的人事物。因而任何與大陸的交流或合作，哪怕是對台灣極其有利的事項，都會被描述成災難性的。任何關於大陸的正面形象，即便有充分的證據支持，也會被斥之為假訊息。

民進黨過去曾宣傳只要ECFA一通過「台灣就會有百萬人失業」、「服貿是賣台協議」，或是認為豬瘟或新冠肺炎是中共的生化武器，目的是重創台灣的經濟、癱瘓台灣的醫療系統，都是類似思維下的產物。

這些場景當然都未曾發生，這些指控基本上也都脫離現實，但卻是民進黨用來建構反中劇本、加強反中信仰，並鞏固反中意識形態神主牌所必須的。尤其是當前民進黨面臨內政接連出包、防疫神話破功的治理困境，反中神主牌成為其賴以執政的最後依靠，也是最高的政治正確，更沒有讓步的可能。

面對英美疫苗遲遲未能到貨、國產疫苗緩不濟急且有效性被質疑的窘境，透過大陸代理商大量購買德國BNT疫苗，或甚至世界衛生組織認證的國藥、科興，相信一定能立即改善台灣目前的防疫態勢，防止更多人命的傷亡，並降低經濟上的損失。

但這個對於全體台灣人民有益的選擇，卻與民進黨的反中論述相牴觸。一但台灣民眾發現真相，拒絕再信仰反中，僅剩的神主牌失去號召力，對民進黨就如同毀天滅地般的打擊，後果絕對比高端疫苗股票連續跌停還要嚴重。這也是近來民進黨和其網軍側翼之所以走極端、甚至是不惜造假也要阻擋的深層原因。

在民進黨政府身為執政黨，卻拋棄責任、選擇訴諸意識形態以鞏固權力，不惜率獸食人、殘民以逞，表現的如同邪教組織的當下，所幸有這些正派的宗教團體及時出面填補部分的政府職能、產生正向的號召力，好讓台灣人民那種彷彿身在無政府狀態叢林社會的恐懼感不至於無限蔓延，而團結抗疫的元氣也才得以保存。

政黨邪教化，而宗教卻政府化的弔詭現象，這固然是台灣社會的無奈，但恐怕也已經是不幸中的大幸了。（作者為國立台灣大學政治學研究所碩士、中華民意研究協會副研究員）

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