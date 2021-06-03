5月23日，中國央行宣布中國將放棄人民幣匯率目標，人民幣匯率中長期將持續對美元升值。這一小小的宣布，正式揭開了中美金融戰的序幕。

這個金融戰，有三個關注點：一、與中美貿易戰、投資戰、科技戰不同，是中國首先主動發起的；二、一般金融匯率戰發動方的手段均為貶值，這次是中方主動將人民幣升值；三、這次金融戰不只是個戰役，而且還是中美世紀大博弈大戰略的一個組成部分。

表面上看，中國主動放任人民幣兌美元升值，一是因為中國出口暢旺，出超持續擴大；二是全球開始邁入通膨周期，中國進口原物料如鐵礦石均大幅上漲，中國有必要將成品如鋼鐵透過升值轉嫁出去；三是中國作為全球最大製造業國家，越來越多產品在全球市場上已居於壟斷地位，有條件轉嫁；四是新冠疫情在印度、越南這兩個同為製造工廠的國家延燒，大批訂單轉到中國，更強化了中國轉嫁條件等等。

深層次看，則是中國蓄謀已久，針對美元霸權發動戰略性攻擊的第一聲號角。美國稱霸已超過一個世紀，但前期（從1890年GDP超過英國，至二戰結束後的初期1971年）靠的主要是自己的本事與機緣；1971年美國單方面撕毀《布雷敦森林承諾》，宣布將美元與黃金脫鉤之後，更多的是靠美元霸權及由美元霸權力挺的軍事霸權，全球幾乎所有國家長期均籠罩在美元霸權的淫威之下無力抗拒。

美元霸權對各國進行勒索、薅割及霸凌的主要手段有二：一是不斷大印美鈔如量化寬鬆（QE），二是以SWIFT進行金融制裁。面對美元霸權，主要國家因應之道勉強也只有兩種，以為「去美元化」，二是推動本國貨幣國際化，兩者均非易為，且必成美國眼中釘，欲去之而後快。

對中國而言，在深受2008年世紀金融海嘯的教訓之後，即下定決心雙管齊下，具體部署不必細表，但肯定是既艱難又緩慢，但中國別無選擇。所幸幾個形勢對中國有利：一、中國作為全球最大製造大國、最大貿易國及出口國、最大消費市場的形勢已成，包括周邊國家在內的越來越多的國家與中國經貿掛鉤越來越深，以至於他們的貨幣開始以人民幣而非美元為錨。

二、中國以外主要大國如俄國、歐洲、伊朗、阿拉伯國家等亦均致力於去美元化，從而使美國在國際儲備貨幣中的比重持續下降（從2001年的73%下降是目前的59%）。

三、最關鍵的還是美國自己，持續揮霍自己的霸權濫印美鈔，此等作為，滴水可以穿石，必將腐蝕動搖各方對美元的信心。美國當然自知，但猶如飲鴆止渴，以難以自拔，就等著駱駝身上最後一根稻草掉下來的時候。

現在是否到了那個時候還不好判斷，但美國長年QE下釋放的海量流動性終於開始反映在物價之上，美國最新CPI超過預期高達4.2%，這對聯準會形成升息與否的為難壓力。就在此時，中國宣布讓人民幣脫離美元「被動」升值，向美國倒灌通膨，勢將對美國已夠艱難的金融經濟形勢火上澆油。中國學市場經濟不過40年，居然能對美國「以其人之道還致其人之身」，著實令人刮目相看。