東京奧運會舉行在即，開幕倒數計時不到60天，但因為日本新冠疫情嚴重，在日本的確診被感染人數累計已達72萬多例，累計死亡1萬4千多例，並正在擴大，日本國內外反對舉行的聲音也隨之增加，例如美國《紐約時報》5月11日刊文呼籲取消東京奧運。日本媒體如《朝日新聞》5月16日的民調顯示：43%受訪人希望取消奧運會，只有14%的受訪人支持如期舉辦。

日本共同社5月18日報導稱，日本2020年度的實際GDP較上年度減少4.6%。減幅超過了雷曼兄弟危機之時，是其二戰後最大下滑。2021年第一季度國內生產總值GDP年率減少5.1%，為3個季度來首次下跌。野村綜合研究所的經濟學家稱，取消停辦奧運會對日本經濟的直接影響高達166億美元，其實其經濟損失或將遠不止於此。

國際奧林匹克委員會IOC的各項運動會把舉辦權利授予承辦城市及該國家的奧運會組委會，簽訂「承辦城市合同」（簡稱HCC），HCC規定IOC 有權單方面取消比賽與解除合同，並且規定承辦城市、日本奧會須放棄對IOC的任何索賠權利，並承諾賠償IOC的任何損失和保護IOC不受損害。東京奧運會預算已達140億美元(1.35兆日圓)，東京奧運一旦取消，不僅大部分經費無法收回，其違約帶來的巨額賠償，誇張的說，恐怕會讓日本經濟又來個「倒退二十年」。

不僅如此，來自世界各地的運動員、教練、支援人員 (日本就超過1千多人)，將無法一展為奧運奮戰多年的長才，其中有許多人畢生只有參加這一屆的機會，取消東京奧運會，將情何以堪?

面對此不得不辦的局勢，日本政府正在全力說服國內民眾和國際社會要相信日本已做好舉辦東京奧運會的準備。可是很遺憾，美國於5月24日連招呼都不打，直接把赴日旅遊警告級別調至最高的第四級，警告美國民眾避免一切赴日活動。

這些都讓日本處於辦也不是，不辦也行不得也的兩難之中，怎不令日本當政者一個頭兩個大?其實不取消東京奧運會，還是有比較無痛的解決方案。

受疫情影響遠比日本低很多的鄰近城市如成都、北京、台北、韓國漢城（2021年6月2日統計的每百萬人疫情死亡率分別為：大陸3人，台灣6人，韓國38人，日本104人，美國1836人），都有成功承辦IOC及其所屬舉辦的運動會的經驗和能力，都有比較完善或短時間能進行改善的運動會場所，都有一流國際機場，豪華星級飯店，大都會的快捷交通系統，豐富的旅遊文化觀光資源，和讓客人賓至如歸的市民。

只要鄰近的這些城市及其所屬政府願意，IOC和東京奧運會何不趕快與他們協商，把部分東京奧運會的競賽項目，轉移到各該鄰近城市，設立按IOC規矩辦事的東京奧運分會場，並且讓合乎檢疫要求來出席東京奧運會的五湖四海觀眾，享受在一定時間內的「一卡通」式的觀光免簽證出入/來回這些城市。

這對所有能參與的鄰近城市都該是好事，又可幫助日本渡過難關，何樂不為? 台灣境內外新聞或謂現在台灣疫情水深火熱，街頭巷尾的民眾更是談疫色變，這是事實。但也不要因此抹殺或忘記了台灣較早的更大防疫抗疫成就。

新冠疫情可能是人類當前最大的威脅，全球各地都在不停的關注與報導，客觀的看，台灣比諸東京疫情，只是小case，台灣何不去爭取東京奧運的分會場。

（作者為航太工程師）

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