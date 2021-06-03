侯友宜日前前往長照中心視察防疫措施。（許哲瑗傳真）

台灣疫情敲響警鐘，目前超過70家長照機構出現確診情形，累積180案例（包括47名工作人員及133名非工作人員），8名長者死亡，遍地烽火之際，中央指揮中心仍以數字與公文防疫，應比照部桃醫院事件，成立前進指揮所，協助並支援各地方政府成立緊急應變小組，而不是指揮中心目前發文要求機構遵守六大要件，及一句：「詳細死亡人數會由雙北地方各自進行追蹤，請民眾不用擔心以為在長照機構就會發生大規模重症死亡。」

從歐美日各國長照機構案例，機構中的長者是最弱勢的一群，生命被無情的踐踏。生命權是最基本的人權，災難來臨時，如何保障最脆弱群體的人權，是對一個政府執政理念和能力的考驗，也是對一個社會文明進化程度的檢視。疫情下的高齡者能否度過疫情階段，是對政府是否重視生命價值的一大考驗。

新冠肺炎在美國爆發以來，病毒從社區傳播到長照機構，導致群聚性感染，長照機構已累計超過18萬人死亡，占所有染疫死亡病例的40%。多重共病的長者是這場病毒戰爭中的高風險群，一旦染疫如同骨牌效應，從心肺影響到已退化的各個器官與系統。

病毒一旦進入機構如同野火般蔓延，將讓長者面對死亡挑戰。歐美殷鑑不遠：美國退伍軍人之家的老榮民沒有戰死沙場，卻在機構中被病毒奪命。西班牙出現了機構內「活人與死者同居一室」的悽慘狀況。

目前機構防疫解決方案是放在施打疫苗，打疫苗不等於杜絕感染，落實感染管制才是最重要的。機構內部落實分艙分流與隔離照顧，包括清潔區、緩衝區，人員在穿越各區時，無論有沒有戴手套，都要在酒精洗手點消毒雙手，落實清潔區分艙設計、落實節點洗手、杜絕環境媒介傳播等感控措施

此外，機構內定期洗腎的長者需要進出醫療機構，清潔人員等進出機構，都是值得重視感染管控的重點。機構入口要設置檢查點，根據旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC）和症狀將人員分流，允許入內者都要在此處戴好口罩、用酒精洗手。

台北市造成27人群聚感染、7人死亡的機構，對一位有萬華區接觸史的工作人員未能落實TOCC，已導致機構內群聚感染。

即使疫苗足夠給予機構人員及長者優先施打，感染管控仍無法輕忽，以目前台灣機構現狀，唯有政府提供充分支援給予協助，從管控知識、方法、資源等，甚至在此緊急階段的人力支援，中央指揮中心勢必成立前進指揮所支援地方政府運作。

否則就像新北市土城的長照中心，在台北市已發生一家機構群聚感染，有27人確診者，釀7人死亡之後，竟然也接著發生33人確診，1人死亡，接著基隆護理之家、洗腎診所共12名確診，不知後續會在哪一城市，別像美國至今機構死亡人數還是黑洞，或是將來要靠校正回歸。

台灣大多為小型機構，為控制成本，常見人力不足、訓練不夠，機構雖依規定都有隔離空間，但空間大小、空調、醫療等設備規格不一，要設足夠的隔離空間有困難，指揮中心的六大要件對許多小型機構是緣木求魚，政府絕非一張公文就可交差，如何幫助小型機構落實更為重要。

必要時，中央應考慮要求退輔會協助，目前全台有16家榮家，全盛期住有超過16000位榮民，目前公費安置僅5000位，可利用閒置空間協助各地方小型機構轉進，做好隔離防疫措施。

寧可現在嚴謹面對長照機構管控，規畫出完整符合實際情況的措施，別再以數字或公文管理人命，而是以公衛防疫的專業面對人命。

（作者認知症整合照護專家、長照政策研究者）