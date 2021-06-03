台灣自從防疫破口出現，疫情日趨嚴重以後，大家發現所謂超前部署，全是大內宣。至於購買疫苗一事，內幕撲朔迷離。新聞報導說，蔡英文為了老百姓，徹夜不眠，向國外打電話洽購疫苗，讓百姓們大為感動。美國駐台代表酈英傑在回國前，回答記者詢問時說，台灣會自己處理取得疫苗的事，完全沒有要幫忙的跡象，於是群情憤慨，都說台灣人吃萊豬白吃了，美國人不能信任。在這一點上，現在看來，好像是錯怪了美國人。

民進黨政府一直在利用傳媒和網軍帶頭傳播假消息，欺騙老百姓。什麼大陸代理的疫苗不可信，什麼必須向原廠購買，什麼莫德納和輝瑞也只做了二期試驗...。

許許多多謊言像是紙包不住火，終於在5月28日圖窮匕見。在鴻海集團郭台銘和國際佛光會相繼願意為台灣取得國際認證的疫苗後，政府一方面出來刁難，提出八項原則，還要填寫一百頁的表格，目的似乎是讓那些疫苗進不了台灣；另一方面迅速簽約大量購買尚未做三期試驗的國產高端疫苗。

宣布這消息的次日，今年漲了超過10倍的高端股票，忽然跌停板。宣布政府將大量購買高端疫苗後，蔡英文迅速出來澄清大眾的疑慮，義正辭嚴地說明政府官員沒有炒股，如有證據，一定法辦。這不是「此地無銀三百兩」是什麼？真要炒股的官員都會用人頭，絕對不會用自己的名字的。謀財害命的事幹不得！

已逝的林雲大師有一首詩勸那些做官的。現在台灣的官員，包括網軍的將領們，都應該好好朗誦一遍：

身在公門好積功，莫施巧計害貧窮；

爐中有火休添炭，雪裡生寒莫助風。

船到江心牢把舵，箭按弦上慢開弓；

當權若不行方便，念盡彌陀總是空。

（作者為美國亞利桑那大學榮休教授）

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