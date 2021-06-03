鴻海所屬的永齡基金會擬向德國洽購500萬劑BNT疫苗捐贈國內，向疾管署遞件遭阻。陳時中說，鴻海缺少原廠的授權書，有原廠授權書，方能證實原廠確實有疫苗，確實願意販售，保證出貨。

去年12月17日，媒體均有報導，陳時中洋洋得意地宣布疫苗採購超出預期，共計3000萬劑，包括了AZ1000萬劑、BNT1000萬劑、500萬劑Covax、以及500萬劑本土。到了今年5月28日，衛福部資料顯示，實際到貨量只有88萬劑，1000萬劑BNT疫苗竟然從採購清單上消失了！到貨延遲是因為原廠有疫苗，也不願販售給台灣嗎？而BNT不在採購名單上，也是因為衛福部無法取得原廠的授權書嗎？

如果指揮中心採購不到BNT是因為無法取得原廠授權書，為什麼卻能採購到AZ和莫德納？5月26日蔡英文宣布已購買的3000萬劑疫苗，是否也請衛福部公布一下原廠授權書，以昭公信？為什麼郭台銘捐疫苗，需要檢附原廠授權書，衛福部卻不需要？

鴻海捐贈疫苗暫告觸礁，馬上有綠營海外側翼匿名給郭董上一課。這位不敢露臉具名的側翼，指郭董好大喜功，卻不知疫苗跨國轉運、銷售、捐贈，當地政府都須提供三個法律要件：分別是「批准緊急使用核可」、「提供訴訟豁免保護」、「承擔損害賠償責任」。然而，永齡基金會既非政府，上述三個法律要件不是應該由當地政府（即受捐贈國政府）提供嗎？與郭董好大喜功何關？討伐郭董，莫非擔心郭董捐贈疫苗成真，更顯民進黨和衛福部無能？

美國側翼還說，「衛福部向德國原廠洽購時，果然因為國家稱謂的爭議（中華民國、台灣、或中國台灣），採購案被擋下來了。」美國側翼這話也屬唬爛！國際大藥廠在商言商，豈會在意國家稱謂？真有此一顧忌，為何採購AZ和莫德納都沒問題，偏偏德國有問題？

再說，生產BNT疫苗的輝瑞公司，是源自美國的跨國製藥公司，德國受阻，難道不會轉向美國輝瑞採購嗎？

國際藥廠在意國家稱謂，試問，我們透過COVAX採購的疫苗，又是用什麼國家稱謂提出申請的？BNT從衛福部採購疫苗清單上消失，鴻海擬捐贈BNT疫苗受挫，說穿了，都是因為衛福部不願遵行國際貿易的基本原則，一心想要跳過BNT的大中華區總代理，哪裡是什麼國家稱謂問題呢？要知道，病毒入侵，不問國家稱謂為何，病毒只怕有效的疫苗，也從不問疫苗是向原廠還是向總代理採購的！

同樣的，外媒報導嬌生表示只與政府協商，國際佛光會的捐贈似乎也將觸礁。這則新聞也很詭異。嬌生係美國公司，美國不承認中華民國，在商言商，為什麼一家美國公司寧願和美國政府不承認的國家的政府協商，卻不願和一個在美國註冊登記有案的宗教公益組織協商？百思不解。

陳時中還說：「民間購買疫苗，國家將徵用大部分疫苗，少部分可考慮作為自用，但比例不能太高。」政府顢頇無能，阻攔民間捐助疫苗不說，民間自行購買疫苗，政府還要強行攔路。天底下怎會有這樣無賴的政府？

衛福部雙標刁難民間捐贈疫苗，側翼遠距造謠攻擊捐贈者，大惡為之，小善而不為，更顯其護航國產疫苗的用心險惡。

（作者為資深媒體人）