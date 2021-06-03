郭台銘董事長要用自己的錢幫台灣人買BNT疫苗，有使用筆名的美國教授說，「疫苗廠商只會跟中央簽約，這樣才可以豁免賠償責任」，這是真的嗎？

節省時間，先講結論：

一、依據《消費者保護法》，BNT疫苗本就具備民事賠償責任的免責條款。

二、如果有賠償責任，那也是「商品輸入業者」，郭台銘郭董要負責。

三、疫苗副作用真正的救濟管道，是《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，不分公費、自費都適用。

商品（疫苗）造成消費者損害的賠償責任，依據《消費者保護法》第7條是採「無過失責任」，但只要廠商能夠證明商品「已經符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性者」，就構成免責要件；民法也有類似的免責規定

BNT疫苗可以說是目前世界上最好的疫苗之一，要舉證符合免責條款並不困難，所以「疫苗的損害賠償責任」基本上是假議題。

再依據消保法第9條，「輸入商品或服務之企業經營者，負本法第7條之製造者責任」。因此就算疫苗有賠償責任，也是先找輸入的業者——郭董，至於郭董能不能再和原廠或上游代理商求償，那是雙方契約怎麼簽的問題。

藥品、疫苗跟一般商品不同，就算廠商沒有過失或已經符合當時科技水準，還是難免會有少數個案有嚴重不良免應，甚至死亡；因此真正有效的救濟途徑，不在民事賠償，在《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》。

「預防接種受害救濟基金」是衛福部針對每一劑疫苗，徵收1.5元，如果有民眾接種疫苗有不良反應，不論廠商有無責任，都可向此基金申請救濟；可以想成是分攤疫苗風險的一個強制保險。

既然不論中央、地方或民間簽約輸入疫苗，都要向「預防接種受害救濟基金」繳交每劑1.5元，自然也就受其保障；跟中央簽約或跟民間簽約，國外原廠的責任沒有差別。

即便是美國，今年一月輝瑞公司也曾表示「只要聯邦同意，願意將疫苗直售各州」，雖然最後聯邦政府沒有同意，但也加速了疫苗的供應，這點民進黨有嗎？

那位說「要幫郭董上法律課」的筆名教授，真的可以去洗洗睡了。

現在郭董想買疫苗，卡在「原廠授權書」，到底這個「原廠」，是只包括德國BNT，還是得到原廠授權的官方代理商也包括在內，衛福部並沒有解釋。不過台灣人民的感覺是，購買疫苗，郭董做到流汗，政府嫌到流涎，是真的很讓人氣餒。

韓國大邱市自己找管道買疫苗，被中央政府以「非正規渠道獲取」，下令禁止使用；擁有代理權的輝瑞公司更表示，「只有輝瑞方面直接供應的疫苗才是正規管道疫苗。目前輝瑞公司正在查驗這批疫苗真偽，並考慮採取法律措施。」

可見，要繞過代理權，找其他管道購買疫苗，這是說不通，也做不到的。「政治誠可貴，生命價更高」，全世界，好像只有台灣在防疫當前，還有這麼多的政治因素干擾，讓人一嘆！

（作者為革實基金會副執行長）

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