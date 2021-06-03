為了要施打疫苗、為了要縮短這不見天日的日子、為了要活下去，網路上有人發起｢給我疫苗全民快閃活動」，6月3日禁煙節當天下午2時，群眾自動自發駕車繞行總統府，長按喇叭抗議。

滿清末年英國向中國輸入毒品鴉片，民族英雄林則徐奉命禁煙，曾謂｢煙不禁，國日貧，民日弱，數十年後，豈唯無可籌之餉，且無可用之兵」，命英商交出鴉片，於6月3日於虎門銷毀。

事隔兩個世紀，百姓同遭毒物之害，當時的老百姓希望活下去；現在的庶民不也是同樣的訴求：｢我們要活下去！｣當時有個林則徐；現在則有疫苗可資抗敵，別人送上防疫利器馬上可以肅敵，政府偏偏迷信土法煉鋼，這也沒錯啦！支持國產疫苗民眾也贊成，可是緩不濟急，疫情如洪水氾濫，老百姓的呼喊政府聽不到，於是自力救濟，在總統府前鳴按喇叭提醒總統注意。

老百姓有違法嗎？沒有！他們沒有阻礙交通、附近也沒學生上課，有的只是吹冷氣的政府大員。

也許怕干擾到總統府裡的高官，警察居然封鎖了府前的道路。請問，老百姓究竟犯了什麼法？是誰阻擋了誰？是不是政府阻擋了老百姓的活路？你們聽不到的，老百姓按喇叭提醒錯了麼？

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