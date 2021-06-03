台灣的媒體每天產生巨量的信息，藍綠各執一詞，立場似乎完全不同，但卻都宣稱自己才是愛國的。按理說，雙方的動機都是愛國，應該很容易達成一致才是；但實際情況卻不是如此，其中有許多原因，不能窮盡申論。我們可以嘗試著從華人的思想特性來觀照這個現象，簡要分析其原因。

一般來說，雙方意見不一致，固執己見者認為對方肯定是錯的，之所以是錯的，可能是見識有限，資訊不全，或存在其他動機等等。換言之，華人經常輕率的就把自己放在最高仲裁者的地位對他人進行評價，即便自己也能意識到自己的標準經常在流動，但華人並不認為有何不妥。西方人也有這個喜歡當法官的毛病，惟其成因與華人頗為不同。

華人的這種思想特性，最深層的文化背景就是源於華人社會的「無信仰」與凡事皆「工具論」特點。此外，華人的宇宙觀傾向於內在圓滿，不習於，甚至是不知道如何透過客觀世界反觀自己，認識自己；反而一心認為，內向守靜，回歸本真，即可探得宇宙真諦。華人往往會認為反思是一種道德層面的事情，反思主要是為了維持自己內心的乾淨不惹塵埃。最高級的境界，就是「無」，「無」則塵埃無所附著，正是此之「無」所代表的「虛空」才能夠因而生出「妙有」。這種只能心領神會不能言傳的境界，進入了一種個人體驗，自然是無法進行客觀檢驗的。

西方人所謂的反思，一上來就是先拷問自己的內心是否本來就乾淨？是否有可能自我淨化？另外就是，社會現存的認知是否符合某種終極價值？至於為什麼某種價值應該被認為是終極價值？大家可以討論，可以辯論，西方人直接面對自己的問題，不必掩藏自己的慾望。西方人認為，思想本身與透過思想所做出的行動，都是反思的對象。在此文化背景下，「程序」肯定會成為整體事務中的關鍵環節，因為「程序」可以檢驗整體行為是否正確？正義？符合終極價值？

總體來說，華人因為對「程序」與「自我意識」的體認非常有限，甚至到了無所謂的地步。在缺乏客觀檢驗的反思情況下，華人不管做了什麼樣的事情，經常會反覆強調自己的動機純正，出發點道德高尚；但實際上，卻是在自覺與不自覺的情況下，不斷放逸自己的標準，變成了隨心所欲。正是因為這樣的情況普遍存在華人社會，才會有全社會多數人共同進入一種無法進行反思的狀態，從而輕率的以一種「自己即道德」的姿態去判斷、對待與自己意見相左的人。許多華人在體會到這種虛無狀態的荒謬後，往往會啞然失笑，但並不因此選擇走出本體外回看自己，進行反思；而是進入一種自以為是的「淡泊無爭」的「超脫」狀態，從華人社會「工具論」特性來看，這至少可以確保自己安全。筆者以為，這實實在在是一種自我取消，真正的「躺平主義」；但是在華人社會中，往往還賦予這種人道德上的高級地位。

華人陷入的困境，就是虛偽，大家都想吃蛋糕，但都不願意表露出來，以免被別人批評為「要」。「要」之所以不可取，因其牴觸了華人「道德」池裡的一種「不爭」或是「謙讓」選項。然而現實生活中，「要」是不可或缺的，否則無法維持生活；華人無奈之下，只好絞盡腦汁以「藏」的方式滿足自己的「要」。這個特性，可謂是要了華人的老命，因為學習此一技巧與實際運作的各式成本都極高。簡單說，華人的思想特性影響了華人社會運作方式，華人想要享有高質量的民主與法治生活，要從許多方面同時進行改革，但最要緊的是要先解決華人固有思想特性方面的問題。（作者為浙江大學教授暨兩岸法律與政策研究中心主任）

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