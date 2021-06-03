為因應疫情爆發衝擊民生，立法院通過紓困4.0特別預算案，經費高至8400億元。行政院也通過「第3次追加預算案」，首波紓困規模為2600億元。其中防治經費734億元，紓困經費高達1866億元，內含個人紓困1018億元。

第3次追加預算案與勞工有關，除勞動部編列449億元，辦理自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼等外；尚包含各部所管勞工薪資補貼，例如中低收入戶加發3個月共4500元；農漁民則可申請1萬元；觀光業從業人員3個月共3萬元補助金。預計第一波紓困資金，4日統一開始發放或受理。

中央政府推出「紓困4.0」方案，各縣市政府也推出補貼政策，是否真能幫助勞工度過難關呢？已有網友抱怨每年乖乖繳稅，但只領過去年三倍券，其他都資格不符；或者限定上述特別行業，並非全民皆有，感覺是繳稅給其他人享領。

以中低收入戶而言，每人每月1500元，最多可領3個月，對於失去工作者實難度日。從去年疫情開始，即相當淒慘的觀光業從業人員，每人每月1萬，最多可領3個月共3萬元，再怎麼節省如何生活？

至於自營作業者、無一定雇主勞工投保薪資2.4萬元以下補貼每人3萬元，以上補貼1萬元，但僅限加入職業工會者。又其實許多有錢人都投保最低薪資，求取最基本保障而已！所以去年排富不一定正確；今年放寬門檻修正分成兩級距，但所領差距過大仍是不盡合理。

至於產業薪資補助，將「勞工紓困貸款，每人最高申請10萬元」置於其中，顯然不合理；因為僅僅補貼一年小額利息，貸款還要3年返還，與其如此，不如放寬至50萬且寬延10年。至於各縣市推出的「失業勞工子女就學補助」，其實是看得到吃不到的；除了因為地方財政有限，所以設定資格甚嚴且需申請、審核，加上補助通常僅1萬元，杯水車薪！

最令人擔憂的是，今年已經別於去年，有了大量社區感染的第3級警戒，勞動部繼去年推出「安心即時上工補助」及「勞工充電再出發訓練津貼」，今年還是援例辦理。以各地方政府合計推出約1萬個即時上工職缺，光是媒合湧入人潮，豈不是違反了中央避免出門的防疫政策？甚至勞工充電訓練是以五人為開課單位，豈不是又違反了避免群聚政策？若以遠距模式進行仍需設備及求證！

其實真正實惠的，反而是行之有年的「失業給付」，惟現行《就業保險法》第11條規定，失業給付的請領條件「非自願離職」，所以如何將疫情條件放寬認定？且依現行規定必須「登記之日起14日內仍無法推介就業或安排職業訓練」，是否應將因疫避免出門媒合做為例外？再者目前規定「失業給付最長發給6個月，平均月投保薪資60%計算發給」，可否增訂「短期失業給付3個月」做為因應。去年台中市放寬認定增加首次申請「失業給付」8000人，才是真正救濟了勞工家庭！

一場疫情，促使政府和產業都必須誠實面對：社會穩定基石不只在對抗病毒，更要致力共善、共好解決勞資問題，方能化解潛伏的對立危機，協助解決人民的生活困頓。

（作者為雲林科技大學法律研究所教授）