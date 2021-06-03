由國民黨立委鄭正鈐等發起「『小英給我疫苗』全民快閃活動」3日在總統府周邊道路登場，希望盡速接種國際認證疫苗的民眾開車或騎車經過總統府時，長按喇叭，表達全民要救命疫苗的訴求。（劉宗龍攝）

本土疫情再飆新高，疫苗壓力有增無減，台灣社會已經從人心惶恐，不斷升高到民情激憤，逼近炸鍋邊緣；儘管在各方催促下，政府似已略微加快了採購與施打疫苗的進度，但隨著全台狂喊「我要疫苗」的呼聲，人民生命卑微的求救，還能忍受多久？

在被網友譏諷為「五漢廢言」的每天例行記者會同時，一項名為「小英給我疫苗」的活動，也在許多民眾開車聚集總統府前，狂按喇叭抗議聲中展開，並揚言行動會直到全民都打到國際認證的疫苗為止，即日起每天下午都要來總統府前按喇叭「鳴冤」，以表達憤怒與不滿。

從宗教團體的佛光山到鴻海郭台銘的相繼出面，表達全力配合，捐贈疫苗解救蒼生的意願，即使一切程序規定均交由政府統合執行，但過程中仍不斷遭到政府以各種理由的阻撓。目前蘇揆與陳時中的口氣雖已軟化，但在6月底前疫苗是否真能夠支應？人民還能撐多久？都仍待觀察，更不必說原來蔡總統還要到8月底的「承諾」。

疫情擴散全台，各縣市政府繃緊神經、積極自救，每日召開直播記者會說明最新情況，部分縣市的觀看人數甚至超越中央疫情指揮中心，其中台北市長柯文哲尤受好評，被認為防疫最有成效，儼然成為全國防疫措施的領頭羊。而他嗆爆中央的金句連連，更形成微妙的政治效應，也凸顯疫災下的民心變化。

台灣人是善良而可愛的，但是當機場出現赴美「逃難」班機的爆滿景象，社會上瀰漫不敢出門、百業蕭條又生計無著、生離死別不可知的末世景象，執政者還能安居其位，忽視可能更大的災難嗎？給我疫苗，其餘免談！這不僅是救自己，更是救台灣；如果連台灣都救不了，還談什麼愛台灣呢！