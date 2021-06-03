疫情高峰再現，社會集體恐慌心態日益擴散，民眾瘋求疫苗。蔡政府疫苗布局失衡、採購不足，完全無法應對國人的需要，因此有包括地方政府、宗教團體、企業集團、民間NGO等多個組織、機構，積極接洽、引進已通過世界衛生組織（WHO）認可的中西疫苗，以期讓民眾普遍施打、早日平息疫情。

千方百計阻擋 形跡詭異

近日，飛往美國的飛機班班客滿，知情人士就指出，機上乘客不少人就是為了到美國打疫苗，因為目前美國已開放外籍人士也可免費施打多種疫苗，連獨派大老蔡丁貴都公開表示，已在美國接種了2劑輝瑞疫苗。

不過，絕大多數的民眾沒有能力像蔡丁貴等，可以直接到美國打疫苗，因此巴巴地期望蔡政府能早日取得足量的疫苗，讓廣大的一般老百姓可以接種、抵抗疫情。

由於蔡政府一路宣傳台灣對外採購疫苗有困難，甚至蔡英文直接稱是受到對岸的打壓和阻撓，因此多個民間機構，透過自己的國際人脈和管道，熱心地接洽國外疫苗廠商或是相關的NGO，希望能夠盡快取得疫苗，以解台灣的燃眉之急。

既然蔡政府都承認，對外採購疫苗的過程並不順利，那麼有人願意牽線促成台灣能夠取得疫苗，而且是採全捐贈的方式，政府一毛錢都不用花，照理說，蔡政府應該歡迎都來不及了，聽到消息就趕快投入協助，讓疫苗能夠越快進口越好才對。詭異的是，民進黨政府、指揮中心的態度卻似千方百計阻擋。蔡政府抵擋民間疫苗的手法有三種伎倆。

首先是從源頭否定民間機構採購疫苗程序的合法性及保障。蔡英文說，一定要跟原廠買才有保證，言下之意，民間機構如果是透過代理商或是國外的藥廠取得疫苗，就是來路不明、甚至不合法的疫苗。但這種說法卻遭人吐槽是根本不懂國際貿易的進行方式，國際採購透過代理商是常見的交易方式；甚至有人質疑，難道政府先前從南韓進口和從盧森堡進口的AZ疫苗都有跟原廠簽約嗎？

其次是否定民間疫苗的品質。為了阻卻民間機構採購國外疫苗，指揮官陳時中甚至敢公開撒謊說BNT等國際疫苗沒有經過第3期的人體試驗就取得緊急授權使用（EUA），這已經被多位熟悉疫苗研發上市流程的醫學專家打臉。

而指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫生李秉穎，更等而下之地在沒有任何證據之下，公開宣稱，聽說永齡基金會捐贈的疫苗快到期了。被永齡否認及外界撻伐後，又說一切都是誤會。指揮中心到底是有多不希望民間機構能夠提供疫苗給國人，才會如此惡毒地口不擇言？

萬事莫如救人急 快放行

第三是不斷在申請程序中增加新的要求和規定。受理疫苗進口申請的衛福部食藥署，要求民間疫苗申請者必須提供包含8大內容的文件，捐贈者展現超高效率備齊文件，陳時中又答以缺乏原廠授權，暗示申請案能否過關變數仍多；此時又傳出美國嬌生藥廠表示只跟政府談，親綠媒體譏諷這是打臉居中牽線的國際佛光會。

面對來自政府和綠營明顯缺乏善意的態度，相關捐贈方仍低調謙遜表示，只要能買得到疫苗，要他們扮演什麼的角色都可以。其實，衛福部以所謂的「原廠授權書」來卡民間疫苗，根本沒有道理，即使蔡政府臨時訂了一個《地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程》，要求要有原廠授權，但這個新規定違反《藥事法》，也應屬無效。根據《藥事法》第48條之2，若符合「一、為預防、診治危及生命或嚴重失能之疾病，且國內尚無適當藥物或合適替代療法；二、因應緊急公共衛生情事之需要」情形之一，中央衛生主管機關就可以專案核准特定藥物之製造或輸入；而行政命令《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》的第3條，就上述專案核准的藥品，所需要提供的文件，並不包括所謂的「原廠授權書」。而嬌生要求跟政府談，那蔡政府就快去談啊。

蔡英文否認政府有為難民間捐贈疫苗，但這幾天外界看到的是，民間機構大發熱心、出錢出力，但相關單位卻是一路設下各種路障，捐贈者過五關、斬六將，還看不見盡頭。政府若真有心促成疫苗進口，就該協助民間機構排除各種困難，而不是以一種居高臨下、甚至是事不關己的態度指手畫腳、阻東阻西，人民看在眼裡實在寒心、憤怒。

疫情正以每天幾百人確診、十數人失去生命的速度在延燒，萬事莫如救人急，蔡英文請對民間疫苗高抬貴手、放行吧！