隨著台灣疫情急速升溫，兩岸針鋒相對更加尖銳，而且從官方延燒到民間。大陸國台辦基於人道關懷，有意捐贈疫苗協助台灣抗疫，但民進黨不領情，國台辦竟遭到大陸網民一片謾罵。無獨有偶，稍早大陸民眾不滿福建省政府獨厚台胞，也是一片罵聲，福建省政府抵受不住輿論，決定暫緩實施台灣人赴福建只要隔離2天的「2+19」惠台措施。大陸一位知名部落客更借題發揮，認為大陸應停止一切可能有益台灣經濟發展的惠台行為。

惠台政策實則兩岸互惠

「和平統一」是大陸對台政策基調，「以經促統」是不言而喻的過程，支持台商及台胞在陸發展與手段則是必要的手段。即使民進黨執政，不曾給過大陸好臉色，陸方還是持續推出「惠台31條、26條、11條」等一系列支持台商及台胞的政策，就是希望透過實質的政策牛肉，來化解兩岸之間的對立與疑慮。就眼前情勢而言，「惠台」似乎並未收到明顯效果。大陸一頭熱的惠台政策，在台灣官方的冷嘲熱諷下，大陸民眾不滿情緒逐漸累積。上述幾個事件，顯然就是一種物極必反下的反撲。

事態的演變令人憂心。當對立的這把火，從官方蔓延到民間，不只不利台商或台胞在陸發展，對於未來兩岸經濟發展，恐怕也會帶來巨大傷害。原因很簡單，「惠台」並非只是表面上單純的獨厚台商或台胞，背後還有更深刻的意涵，早年大陸需要引進資金與技術驅動成長，卻受到國際社會杯葛，台灣為大陸經濟發展帶進第一桶金與最新管理技術。如今大陸富裕了，不再缺管理人才和技術，但仍然需要先進技術，台灣在這一方面，尤其半導體製造方面，仍然有部分優勢，可以貢獻大陸產業的轉型升級。大陸在ECFA早收清單上確實有部分惠台項目，對台灣農業與部分製造業有幫助，但在兩岸進出口總額上所占比重有限。整體而言，兩岸經貿關係主要還是互惠關係。

根據大陸商務部統計，自台灣開放大陸投資以來，超過11萬家台商西進大陸，規模僅次於港商。不管是在出口貿易、對內直接投資或是產業升級轉型等各個面向，都可見到台商的身影，穿梭其中，協助並帶動大陸經濟發展。旺旺、統一及鴻海等知名台商，都是鮮明的例證。

大陸對台灣仍具磁吸力

在大陸加快經濟與產業轉型升級當下，大陸更需要台商的技術，台商更需要大陸的市場，加上兩岸之間的情感與文化連結，台商西進趨勢不會因政治因素而停止。以台積電為例，在美國龐大壓力下，還是注資190億人民幣擴充南京廠28奈米半導體產能。其中固然有商業利益的考量，但也有支持大陸半導體產業發展的意味。

另一方面，大陸人均GDP自2019年首度超過1萬美元、成為世銀定義中的中等收入經濟體後，如何擺脫成長停滯困境、避免陷入「中等收入陷阱」，已是北京亟欲解決的一大課題。據此，北京或許可以更進一步思考，如何複製過去經驗、善用惠台政策，形成全面的互惠效果，讓大陸可以加速擺脫「中等收入陷阱」。畢竟從要素價格均等化理論來看，大陸若想提升人均GDP，其實更要想辦法跟所得比較高的國家加深經貿或投資往來，利用生產要素與商品的國際移動，拉近彼此的生產要素（如資本與勞動）價格差距，進而提升自身的所得水準。台灣，當然是一個很好的對象。

總的來說，大陸惠台舉動，本質上是一種魚幫水、水幫魚的概念，而非單方面的施捨或優惠。最近幾起事件引爆大陸民眾的不滿情緒，讓兩岸對抗氛圍從官方擴大至民間，甚至有輿論希望中止惠台措施，顯非兩岸關係理性的觀點。台灣是一個民間驅動的體制，商業有自己的邏輯，人民有自己的選擇，大陸對台灣的磁吸力依然存在。過去與未來，台灣都是幫助大陸經濟成長的重要力量，北京不會希望這個力量受到折損或消失。