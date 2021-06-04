1975年，毛澤東、鄧小平接見外賓後與工作人員合影。(中時報系檔案照片)

張盛華歷經戰亂，生命曲折，投身軍旅，接受黨國軍事教育，而以其政治作戰的專業訓練，成為大陸撤退來臺國軍基層戰鬥部隊官兵最倚重的知識和教育資源，他隻身來臺，在無數次戰爭邊緣生死交界走過，終於在臺灣成家立業、落地生根，對他而言，支撐他一生精神意志的，就是對故鄉家人的懷念，反攻勝利凱旋回家的期盼，以及對於黨國政治承諾的堅信。他當年自然不知道，蔣中正總統一與美國簽訂《中美共同防禦條約》，就意味著中華民國不再可能軍事反攻了，因為1954年12月10日中華民國與美國就《中美共同防禦條約》進行換文，鑒於締約國的義務以及武力的使用對於另一締約國的影響，我國同意使用武力為兩國共同協議之事項，但顯屬固有自衛權利的緊急性行動則不在此限，中華民國對中國大陸的軍事行動，必須得到美國的同意，否則美國將會放棄協防臺灣，而美國則寧願兩岸保持分治下的和平以及軍事上的均勢，一來避免美國捲入與中華人民共和國的戰爭，另一則是透過臺灣牽制中華人民共和國。只要臺灣在國防上必須依賴美國協防的情形不變，美國避戰的態度就決定了中華民國不可能單方對中國大陸出兵。所以儘管中國大陸歷經了反右派鬥爭、大躍進、中國文化大革命等等慘絕人寰的政治運動，中華民國仍無法利用這些機會反攻大陸。1949年隨民國中央政府由中國大陸流亡來臺的200萬軍民，注定要就此永別故土。

由於中華民國政府於一年之內瞬間崩潰，國民黨在驚恐之餘，乃於臺灣全面展開由黨國威權領導實施的國家緊急權體制，1947年12月起實施的憲政體制，乃慘遭凍結，軍隊國家化之基本國策遭到棄置，國軍重新黨化。張盛華就是在這樣一個時代背景下，被國仇家恨形塑出來、而與國民黨和中華民國的命運連結在一起的國軍軍官。對於帶領他們度盡劫波的蔣中正和蔣經國兩代總統，他們有著如同對待父祖般的孺慕之情，而對於李登輝領導臺灣民主化與本土化而導致國民黨面臨政治清算、中華民國不再天經地義的結果，他們許多在感情上難以接受。

1976年9月9日，中國共產黨主席毛澤東心臟病逝。中華人民共和國的建國為中國大陸人民帶來的劫難，正是毛澤東長期領導下各波黨國重大錯誤決策的後果，毛澤東的死亡，使繼任黨主席的華國鋒有機會逮捕以毛澤東妻子江青為首的所謂四人幫，穩住了全力，從而終結了文革，使中國大陸人民得以喘息生養。對於毛澤東暴政的不滿情緒，使受到毛澤東打壓的前國務院副總理鄧小平獲得普遍的同情，迫使華國鋒於1977年接受了鄧小平的復出，最後華國鋒成了毛澤東的代罪羔羊，實際的權力地位為鄧小平所取代，1978年中國共產黨第十一屆第三次中央委員全體會議通過了「對內改革、對外開放」的戰略決策，中華人民共和國與美國建交，停止對金門的象徵性砲擊，中國大陸在鄧小平領導下，逐步恢復國力，改革開放政策在鄧小平逝世後持續前進，張盛華的東鄉家鄉家人生活乃獲得大力改善。2001年中華人民共和國和我國先後加入世界貿易組織，中華人民共和國憑藉雄厚的人力與自然資源，經濟發展突飛猛進，兩岸國民經濟總值出現難以逆轉的消長。中華人民共和國的大國崛起，讓懷抱大中國情懷、反攻復國壯志未酬，又在臺灣為認同問題感到四顧茫然的一代中國軍人，感到無比的困惑和尷尬。

但畢竟相較於他在江西的兄弟們，張盛華是幸福的。稍感遺憾的是，在臺灣的家人不能完全體會他對東鄉和父母畢生的思念，他們對海的對岸沒有鄉愁。他也知道，經過了幾十年的演變，昔日已遠，記憶中的人事已非，對東鄉人而言，他也是個猶帶著江西鄉音的異鄉人。隨著年歲日大，體力日衰，他再也沒有遠行返鄉的打算了。他的家，在臺灣。（民國107年3月14日10時，臺北晴園定稿）（完）