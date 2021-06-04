美國總統拜登勾勒出「夏天的自由逍遙」願景，注射新冠肺炎疫苗搭配免費啤酒；巴爾幹半島小國塞爾維亞打一針可領25歐元（新台幣839元）補助；北京把疫苗接種列為社區的「關鍵績效指標（KPI）」，街頭經常上演隔街搶人打針鬧劇。

太平時期，這些都只是「小確幸」，今天台灣卻成為夢寐難求的奢望。

新冠肺炎肆虐，台灣曾是全世界倖存的淨土，旅居海外僑胞寧願忍受14天的隔離、7天的自主管理回國「避難」，現在紛紛以兩倍價格機票「逃難」，他們只想儘快脫離無疫苗可打的失望之地。

全世界都認知，疫苗是人類對抗疫苗的生命線，台灣曾有一年多「超前部署」的黃金時期，但在主其事者自滿、自大之下蹉跎殆盡。為了培植特定本土生技產業，刻意延宕採購外國疫苗的時程，只是病毒不會等待，只會針對人類弱點伺機行動，台灣淪為最新受害者，已有166人往生，社會、經濟活動幾近停頓。

民進黨政府開出3000萬劑疫苗支票，到現在只兌現了88萬劑，杯水車薪根本無法因應不斷蔓延的傳染，只能訴諸最原始的戴口罩、勤洗手、保持社交距離、限制外出接觸等最原始方法。

今天傳出日本將捐助124萬劑疫苗、美國也將提供數目不詳的疫苗，或許可以稍微緩和壓力，只是從過去引以為傲的Taiwan can help墮落到今天人心惶惶，迫切需要外援，真是令人不堪回首。

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