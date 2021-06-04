日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，網路上基本上分兩種不同的意見，而且頗為針鋒相對，衷心感謝者有之，冷嘲酸諷有之。平情而論，疫情緊急，台灣疫苗奇缺，台日既是毗鄰，又素來友好，鄰邦有難，踴躍相助，這也是人情之常，一如台灣當初救援日本一樣，無論如何，都是應該心懷感謝的。

嫌少、嫌差，或是擔心日本會借此挾恩示惠，暗渡核食的進口，都大可不必。124萬劑雖遠遠不足，但至少可解台灣燃眉之急；AZ雖是副作用較多，日本自己都不施打，但相較於國產尚未解盲的疫苗，至少優勝許多；而援助歸援助，核食歸核食，兩者未必綁縛為一，台灣人依舊可以有自主的決定。

不過，從政府迅速接受，且頗表歡迎，而不會認為對方是「假好心」的態度來說，卻也呈露了政府疫苗政策令人質疑的漏洞。

首先，對一直宣誇「台灣防疫第一」的政府來說，日本疫苗的進口，等於是戳破了政府大內外宣「Taiwan can help」的浮誇，而凸顯出「Taiwan needs help」的窘境，防疫政策，須實事求是，而非仰賴宣傳。

其次，政治意識形態過強，政府雖站在「反中」立場，雅不願接受大陸所贈與的疫苗，但也不必批評人家「假好心」。

三者，民間、宗教、企業團體，於此時亦各盡其力為台灣爭取到不少的疫苗，可政府特別強調必須具備曖昧模糊的「原廠授權書」，而對日本的贈與，也不聞有任何的審查要件，就不免令人有厚彼薄此之嫌，難以教人信服。

儘管這124萬劑疫苗足以解目前台灣的「疫苗荒」於一時，但是能夠撐持多久，卻大有疑問，要達到全體免疫的理想，還有很大的距離，政府絕不能以此就放慢爭取疫苗的腳步，還請務必以生民為念，廣開方便之門，凡是通過國際認證的外國疫苗，都不要以層層的官樣文章卡關。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※