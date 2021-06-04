記者詢問陳時中有關民間外購疫苗的放行進度，他回答說，「大家雖然非常的熱心，也非常有需要，可是事實上現在是買不到啦！我幾乎敢這樣子講。」但話鋒一轉，又說「但是我也不敢完全否認，就是說有人會買得到」，所以才要授權書，來確認是不是原廠出貨。民眾聽得一頭霧水，政府對於民間疫苗採購的態度到底為何，為何有官員放話民間採購的疫苗快過期。

政府本應玉成民間協助解決疫苗燃眉之急，卻只見政府官員顧左右而言他，令人心焦，更感覺台灣人，特別是那些尚未接種疫苗的人，就像奧地利物理學家薛丁格著名的物理實驗中那隻貓，處在不生不死的膠著狀態。

薛丁格為了說明量子力學中的疊加狀態設計了一個思想實驗。他假設將一隻貓與毒藥罐關在一個箱子裡，在實驗箱中的貓是不死不活、又死又活的混沌之貓，直到開箱那一刻才能知道這隻貓是死貓或者活貓。

政府對於疫苗進口的時間與數量，說詞反覆；對於民間團體的努力，態度曖昧。就算八月有國產疫苗可打，效果如何，有無副作用，我們也一無所知。難道台灣人只能像實驗中的貓，等到年底，是死是活一翻兩瞪眼?

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