今年是五四運動與中國共產黨建黨一百週年，當年建黨的理想之一就是要在中國實現憲政民主與社會正義，經過這一百年的歷史滄桑，中國共產黨曾經有機會引領中國人民共同實現百年的憲政共和理想，一是中華人民共和國的建國，另一則是一九八九年北京天安門民主運動。

當年六四鎮壓的決策，現任中共總書記兼國家主席習近平的父親習仲勳曾經抗顏當時的中央軍事委員會主席鄧小平，表達對於學生與人民群眾的同情，同時習仲勳家族在事後也對於成為國家囚徒的前總書記趙紫陽長期表達關懷，因此，世人對於習近平處理六四平反問題的態度向來抱持相當的期待。

習近平躍升中共黨政領導人的過程，與六四事件並無關聯，也從未從中獲取任何政治利益，因此毫無必要承擔鄧小平與江澤民一代的歷史債務，正如鄧小平當年主導無產階級中國文化大革命後關於中共建國以來歷史問題的檢討一般，習近平同樣擁有龐大的權力資源來面對六四以來中共的若干歷史錯誤，開啟社會與民族間和解的契機，為中國的民主轉型與兩岸的和平發展打開出路。

在中共建黨一百週年的前夕，我們期許習近平能不忘中共建黨初心，在實現中華民族偉大復興夢目標的同時，也能繼承辛亥革命肇建民國的理想，使中國成為支撐世界文明與普世價值最有力量的國家。（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）

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