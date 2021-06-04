「內卷」已成為目前中國大陸網路上的熱詞。該詞源于高校，原指學生間自願或「被自願」的內部競爭，而這種競爭在很多情況下是不合理的。實際上，不僅學生，教師間也存在內卷，包括在評定職稱等方面。

在大陸高校，「內卷」的產生，與教師、學生中較普遍存在急功近利現象有關。多數「象牙塔」中人急功近利，甚至唯利是圖，拚命爭奪有限資源，導致競爭異常激烈。北京大學的錢理群教授說，一些大學（包括北大）正在培養精緻的利己主義者。其實，現在國內各高校中，精緻的與不那麼精緻的利己主義者近乎氾濫——不僅學生中如此，教師、行政人員中也如此。

內卷往往導致不公平競爭。在不少高校，教師評職稱，除比教學水平與研究水平外，關鍵是比關係，包括金錢關係——在我熟悉的太原一所「雙一流」大學就如此。在這樣的高校，更早評上職稱的，多是更有關係、更會搞腐敗的教師，而非有真才實學但不會「鑽營」的教師。內卷較激烈的地方，也是「內腐」較嚴重的地方。

教師評職稱需要發論文，博士生、碩士生獲得學位也需要發論文，於是學術期刊，尤其CSSCI（中文社會科學引文索引）期刊，成為「內卷的戰場」，每日會收到大量稿件。這樣的期刊用稿，文章質量並非唯一標準，甚至不是最重要標準——關係、名氣等都比它重要。無關係又守規矩的作者，投稿後一般只能耐心等待三個月，未收到錄用通知方可改投其他期刊。有一定關係的作者，投稿前後會多方找關係、托人情，力求稿件能發表。

前段時間引發巨大爭議的「詩人」賈淺淺，曾在〈我的父親賈平凹〉一文中談到：她剛上大學時寫了一篇〈我愛辣椒〉，放在賈平凹書桌上。賈平凹看到後，很快給孫見喜打電話：「老孫呀，我這裡有篇文章寫得還行，剛好你辦的刊物要稿子，就給你吧。」這反映了有硬關係者如何發稿——僅一個電話解決問題。這些有硬關係者的所作所為加劇了內卷，但內卷不會阻擋他們獲得種種利益。

約七年前，我在太原與已評上副教授的同事共進晚餐。他在談自己以前如何拿到省級課題時說，通過關係他私下找到一評審專家，並給了對方五千元。這裡要指出的是，這位同事如果拿不到該省級課題，就難以達到評職稱標準，因此他認為給這些錢是值得的。為拿課題給評審專家送錢，不過是大學教師內卷的表現之一。

高校內卷的結果，導致泥沙俱下，甚至出現逆淘汰現象——小人淘汰君子，沒學問有關係者淘汰有學問沒關係者，等等。內卷必然會產生既得利益者與利益受損者。高校中那些既得利益者，包括較早評上教授、博士生導師者，乃至獲得各種人才稱號者（比如享受政府特殊津貼專家、突出貢獻專家、領軍人才等），其中相當部分應視為「社會活動家」，而非學問家。至於利益受損者，比如原任教於中山大學博雅學院的李思涯，他在2016年1月打了該學院院長甘陽耳光，主要原因是甘陽拖延其職稱晉升。

一種較常見觀點認為，內卷是競爭參與各方付出更多努力爭奪有限資源，致使「收益努力比」下降。然而，這種看法有可商榷之處。在一「內卷競局」中，參與者努力的方向很可能不一致。比如為發表論文，有些人更努力以提高論文質量，有些人則下大氣力拉關係——前者屬於「正常努力」，後者屬於「非正常努力」。最終，致力於拉關係者，其「收益努力比」下降的幅度，小於（甚至遠小於）付出更多努力提高論文質量者——後者在「內卷競局」中常被「淘汰」，而他們多付出的努力則會成為「無用功」。（林原/歷史學博士）