陳時中的防疫工作搞得天怒人怨遲早下台，有人把希望寄託在賴清德和陳建仁身上，不論是誰，都比那個牙醫強。

賴清德的機會不大，誰會啟用一個曾經跟她對著幹、聲望又比她高的人，萬一賴清德因緣際會鎮煞住病毒，小英這個總統還幹不幹得下去？所有的布局都將土崩瓦解。

陳建仁呢？形象不錯，又是流行病學專家，且有過抗SARS的經驗，陳建仁也的確出手了，層峰找他在高端疫苗推出前搞大內宣，他也很聽話，他告訴民眾，他跟太太都已經接受國產疫苗的二期人體實驗，沒有不適感，並稱疫苗是「慈悲與智慧的產物」。

他是前副總統，又是公衛博士，說話自有其份量，有些人相信了他的話，說為什麼不一開始就找陳建仁當防疫總指揮呢？

顯然，層峰是想拉他來當救火隊，不過，以目前陳建仁的起手勢看來，這一招半式也太令人失望了，燃眉之急的正事不幹，卻要替層峰賦予的工作背書，甚至還要拉全國老百姓當白老鼠，這就令人對他的公衛背景存疑，到底是人命重要還是當個乖乖牌重要？

國內流行病專家並不僅僅是陳建仁一位，大多數人均認為當務之急是進口現有的國外知名疫苗，陳建仁偏偏甘冒大不諱附合中央大唱反調，他的眼裡根本看不到每日攀升的死亡數字，一個不重視生命的人不配當救世濟民的｢聖騎士｣，因為他跟陳時中沒啥區別。

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