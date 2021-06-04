台灣疫苗少之又少，剛剛才到了四十一萬劑，相對台灣兩千三百萬人口來說，無疑杯水車薪。因此對於施打資格有嚴格限定，第一線的工作人員優先，包括防疫人員、醫護、警察消防、安養照護跟軍人為主，其中又以最基層的工作同仁更加優先。沒想到實有位居高位的人，不但沒有肩膀為基層扛責，居然還偷偷摸摸優先施打疫苗，佔去基層名額，這樣的居心實在可議。

高層搶基層名額

台北市這次警察部門分派到3200支疫苗，以派出所跟交通外勤的一線警員優先接種，居然出現有三線一星的駐區督察、警政署署長室的秘書拿著服務證搶打疫苗。

督察是為了考核、風紀評估跟溝通員警的表現，沒想到也有出現在第一線搶打疫苗。警政署署長室就更不用說，越靠近警察的行政中心署長室，不是應該有更好的表率跟擔當，沒想到卻讓基層齒冷。其實上行下效，偷打疫苗的又豈是僅僅存在於警界？

前國民黨立委黃昭順更是堂而皇之，到義大大昌醫院貴賓室，由院長親自施打。被爆料之後，居然還好意思，堅稱自己是藥師，義大醫院也是一拍即合，拿出疫苗來為黃昭順施打。

雖然說是每瓶剩餘湊出來的，但是就人性來說，黃昭順這樣的地方重要政治人物，義大醫院真的會拿湊的來用嗎？如果真的如此，根本就不會幫她大開貴賓室，更不會違法私下偷打疫苗。

船過水無痕

更可笑的是，無論是警察高層或是前立委，居然完全沒有懲處，高雄市衛生局表示會給予醫院嚴重警告，警政署跟台北市警局只說會檢討，請問這個要檢討多久？公然佔基層便宜，而且根本不是列在名冊之上，還搶打疫苗，難道沒有法律上的責任嗎？怎麼會僅僅停留在行政處分呢？

黃昭順跟義大醫院的偷打疫苗，藍綠對義大醫院可以說是靜悄悄，主要就是醫院掌握了重要的醫療資源，不管政黨背景都有生病的一天，因此大家都不敢追究，其實當初台北市在清點疫苗時，就發現各醫院都還有不少疫苗，當時說要清查為什麼還有這麼多？查了半天有結果嗎？還是船過水無痕。

其實光是醫院施打疫苗，就也有傳出優先讓醫院董事施打的狀況，把這麼珍貴的疫苗全部交給醫院自己來決定施打的排序是否適當，公部門應該要防範於未然，現在既然已經有雜音，就更應該建立透明可監督的機制。

有立委婉拒特權

甚至應該列出施打者的姓名職位，讓監督部門來進行查核，不然都讓醫院自己決定，有多少像是義大這樣的案例，恐怕不在少數。畢竟就連立委鄭運鵬都曾經承認，早就有有醫療院所詢問他，是否想要先施打疫苗，後來是他婉拒，才不了了之。這就能看出疫苗被當作私相授受的禮物，並不是空穴來風。

在抗疫當中，有許多無私的人奉獻出了自己的專業、精力跟時間，但卻有很多自私的人，霸佔了稀缺的資源，更掠奪了第一線應該享有的福利，這些人應該要揪出來，嚴厲的懲處。整天罰沒有戴口罩的，卻對這些偷打疫苗的束手無策，這是政府的失能，更是國家的恥辱。

（台灣醒報授權轉載）

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