日本捐贈台灣124萬計AZ疫苗，今午抵台。綠軍歡聲雷動。

日本政府將援助疫苗定位為台灣對日本天災援助的「回報」。不過，日本產經新聞透露，這次援助其實是應台方私下的請求，提供疫苗數量及時間，也經雙方協調後敲定。換句話說，日本疫苗援台，並非日本政府主動「以德報恩」的義舉，而是台灣乞求得來的。

且給日本「被動的這番義舉」，算個帳。

AZ疫苗市價美金3至4元，以4元計算，外加倉儲、運輸費用，每劑以美金5元計算，124萬劑AZ疫苗，價值620萬美金，以1美金兌換新台幣30元計，約合新台幣1.86億。311大地震，台灣捐款高達新台幣68.4億，日本疫苗回報僅及311大地震捐款的2.7%。

以小博大，日本這如意算盤打得精明極了。不僅如此，以此為槓桿，台灣當局勢必跟進宣布開放日本核食進口。日本既報了恩，又不費吹灰之力敲開了核食出口台灣的大門，估計不到半年，1.86億台幣回報，全數回饋到日本農民口袋。一石二鳥，真高。

兩岸貿易，台灣享有千億順差，台灣天天怒目相視，惡言相向；台日貿易，日本享有224.8億順差，台灣日日卑顏屈膝，歌功頌德。真不知這筆帳是怎麼算的！

日本疫苗捐台，綠媒竟然穿鑿附會，說選在六四這天運送疫苗來台，影射甚麼「鬼滅之刃」擊潰惡鬼云云。別忘了，今年六四，可是台灣確診人數破萬的日子呢！日本選在今天運送疫苗來台，鬼滅之刃，斬誰？

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