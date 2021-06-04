日本捐贈台灣疫苗的班機在日本緩緩起飛，｢助日代表｣謝長廷在雨中送行的畫面多感人哪！令人想起一首歌《分不出是淚是雨》。

是嗎？這124萬劑疫苗輸台是謝長廷的功勞嗎？賴清德說是他的建議，才跟台日關係協會會長邱義仁一起促成的；但是根據日媒｢朝日新聞｣報導，親台派的自民黨議員集體要求日本政府，「如果放任台灣疫情不管的話，中國的影響力會加劇，應該盡快支援台灣」。

原來此舉也不過是日本為配合美國的抗中疫苗外交，並非為感恩311大地震對台灣的回饋、更不必提是台方官員的功勞，｢謝大使｣，您這時候姿勢站得這麼好，演給誰看？

窺豹一斑，我們的幾位駐外代表，蕭美琴做了什麼？幫台灣爭取到一劑莫德納疫苗沒有？郭董可以、佛光山可以，妳何以不能？謝志偉除了罵張小燕之外，你又給台灣爭取到一劑BNT疫苗沒有？還有駐泰大使李應元，國內有人介紹泰國疫苗施打程序不錯可供借鏡，李應元卻唱反調，說是假消息，泰國民眾聽到情何以堪？再怎麼樣泰國提前部署，在7-11就可以登記接種，台灣還要等到猴年馬月？

駐外使節們，｢爾俸爾祿，民脂民膏｣，你們領了心安嗎？

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