篩檢人員頂著烈日在戶外幫民眾篩檢，防護衣包裹全身密不透風，辛苦程度絕非一般人能想像。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

疫情蔓延，全國3級警戒，雙北已進行「封城」兵推，而現今「準封城」狀況下的商業停擺，停課已經開始。依目前情勢看，恐怕會是一個持續到7、8月，乃至更久的漫長過程。

居家時間的增長，也自然增加了民眾在線上互動的時間，而這又變成了洶湧民意與抑鬱情緒的宣洩口。去年初大陸武漢乃至各省分採取「封城」措施後，作家方方的日記就在其中扮演了重要的角色。儘管後來《方方日記》因海外出版等議題捲入政治是非，大陸也有一些聲音尖銳指責該日記內容「造假」，但官方並沒有「封殺」方方及其日記，民間社會亦對其予以正面評價，說明《方方日記》還是受到大陸主流民意認同。

此時再翻看《方方日記》記錄的點滴，再對比現在台灣民眾對疫情的恐慌、焦慮以及蔡政府受到的強大民意壓力，可能會有一些「心有戚戚焉」的同感。《方方日記》之所以成功打動億萬中國人心，最關鍵是做到了三點：第一，她站在人性的高點，跨越政治立場傳遞人文關懷與悲憫，並未刻意「煽情」。第二，她頻繁轉述醫界朋友在第一線的觀察，讀者既為最初醫療崩潰而憂心，又為各方支援抵達、醫療緊張逐漸舒緩而感到欣慰。第三，她尖銳批評地方政府的不作為，但並沒有意在推翻體制，最終還是引導民眾團結，共同面對疫情。

在去年初湖北首先爆發疫情、一度出現治理危機的背景下，尤其是「李文亮事件」發生後，大陸的體制對各種異音、批評都高度敏感緊張，但《方方日記》實質上起到了幫助官方穩定民眾情緒的作用。民主的台灣社會與大陸迥異，在言論自由保障下，誰都可以大聲批評、指責政府，也基本上不會擔心政府會以拘留、搜查等方式打壓不滿。但非常令人憂心的是，政治撕裂卻讓台灣社會喪失了同舟共濟的集體意識，在動輒以政治色彩先入為主的輿論氣氛下，台灣會產生令全社會共鳴的《方方日記》嗎？

答案無疑是不樂觀的。首先，在台灣媒體和社群網站的既有環境下，資訊高度碎片化，同溫層各自為陣，更有各類側翼網軍帶風向，製造真假混合的「大內宣」，不禁令人懷疑所謂的「認知作戰」只不過是自導自演，這就決定了很難有穿透不同陣營的聲音出現。

其次，在嫻熟的選舉動員模式下，煽動情緒已經變成一種明碼標價、可以商業化操作的手段，久而久之，人心就變得麻木僵硬。再者，這一波疫情暴露出執政者的極度傲慢，無論民間如何呼籲、鄉民發動怎樣的反擊，這個政府似乎無動於衷，這種無力感是前所未見的。

隨著各地疫情不斷爆出，出現許多醫護人員的呼救、病患家屬的哀嘆、民間自購疫苗自救的行動，但可悲的是，這些最應該被重視、被關懷的聲音和訊息，往往被政治動作淹沒。大陸有《方方日記》為那段歷史留下紀錄，台灣有什麼呢？

（作者為智庫研究員）