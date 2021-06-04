儘管有些鄉民對日本贈台疫苗說，「日本人不打才給我們打！」但在疫苗緊缺的當下，我們仍應感謝日本。在大國壟斷疫苗之際，弱勢如台灣想分杯羹確實很難。日本國民雖不打，但至少AZ疫苗經國際認證且有效，只要對台灣有幫助，我們應樂觀其成。只不過這件事，更反證了台灣疫苗政策的失敗與無能。

去年台灣因邊境阻絕，在首波疫情中成為全球防疫模範生，但執政者耽溺「小確幸」，足足浪費1年的準備時間，導致如今疫情猛爆後，疫苗採購、研發及醫療資源捉襟見肘，連去年歐美採用的快篩試劑，到上周衛福部才要求辨識優劣，荒腔走板到令人難以置信。

疫苗採購政策更離譜。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中去年9月證實和COVAX簽約時說，未來疫苗施打將涵蓋6成人口，確定不會選陸製疫苗。6成人口每人打2劑，至少要採購2760萬劑；去年12月陳時中說疫苗採購量已逾3000萬劑，但半年過去，不計日本贈送的疫苗，政府目前僅取得約88萬劑，執政當局難道未評估過「疫苗何時取得」的問題嗎？等疫情猛爆了才乾著急，這不是自滿自大嗎？

的確，新冠變種病毒肆虐，導致市場瘋搶疫苗，以至台灣取得疫苗受阻。但執政黨只會政治操作，視對岸如寇讎，由綠軍帶風向指責對岸阻撓疫苗，如今日本疫苗成行，綠軍該如何解釋？別忘了，下月歐盟即將實施「疫苗護照」，大陸國藥疫苗也已獲得世界衛生組織的緊急授權，政府要面對的疫苗難題將越來越多。

美、日捐贈的疫苗近期都可到位，但仍遠不敷台灣所需。八大工商團體近日呼籲蔡政府盡速進口疫苗，民間各界也使盡渾身解數到全球各地買疫苗，奉勸蔡政府，排難解急存乎一心，救人民的命最優先。