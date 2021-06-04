對台灣現在的執政者來說，「假新聞」真是好用，既可防守，又可攻擊，看你不爽時，就編造個假新聞來攻擊汙衊你，執政不力被抨擊的時候就造個假新聞來轉移焦點，甚至，有時候可以精心製作個假新聞再栽贓給對手，最後，搞個假公正的民間組織來裁判什麼是假新聞。能把「假新聞」操弄到這麼淋漓盡致，全世界大概只有台灣了。

今天我們看到許多社會亂象，民怨沸騰的事件，幾乎都是執政者搞出來的假新聞。蔡總統要廢核電、搞綠能，多位學者專家警告備援電力不足，但她依然欺騙百姓說台灣不缺電，結果5月連續2次大停電，所謂的不缺電，不正是睜眼說瞎話的假新聞嗎？為了轉移進口萊豬的民怨，行政院發言人公然汙衊牛肉麵業者使用萊牛，最後引發更大的民意反彈，只好道歉下台，這不是政府帶頭搞假新聞嗎？在疫情最嚴峻的時刻，民進黨的側翼在PTT上「反串」大陸人士要大家刪除疾管家帳號，然後再由民進黨立委接棒，恐嚇大眾注意中共的認知戰，最後被網民起底揭發這起醜陋的反串戲碼，這不就是典型的假新聞操作嗎？

其實民進黨當局製造假新聞構陷無辜者，真是到了罄竹難書的地步，中天電視就曾深受其害。猶記得2019年初，莫名其妙冒出了一個奇怪的「假新聞」，說中天電視花錢收買小吃店，讓他們把店裡的電視機鎖定在中天新聞台，強迫顧客收看，一時間綠營側翼開始發動網路搜尋哪些小吃店的螢幕在播中天新聞，甚至用全台地圖標示出來，嚇得店家紛紛把中天新聞台轉成其他的頻道，就這樣，中天新聞在小吃店裡「被關台」。雖然當時中天電視向所謂的「事實查核中心」檢舉，結果石沉大海，沒有下文，中天電視百口莫辯。緊接著，同年底又冒出個王立強間諜案的「假新聞」，說包括中天在內的幾家電視台被中共收買，試圖影響台灣的選舉，主管機關竟也煞有其事的約詢電視台的主管，結果呢？到如今，王立強這個空氣般的間諜消失了，但是當時整個過程，在執政當局結合偏綠媒體的炒作下，這個「假新聞」又成功了，中天新聞再記一筆黑資料。

我們發現執政者一再宣稱台灣遭到對岸「假新聞」的攻擊，結果其實很多都是自己做出來的「假新聞」，再由政府控制或是親綠的媒體擴大報導這些假新聞，最後交由假裝中立的民間團體來查核，或由主管機關及司法機關介入調查，最終由執政者攫取政治利益，就是這種套路，竟然成了台灣輿論的主軸。無獨有偶，去年美國大選期間，川普總統也曾不斷抨擊假新聞，但是他自己卻又不斷製造假新聞，例如他說有幾個州的郵寄選票有舞弊行為，結果這根本是個毫無根據的假新聞，當時推特（Twitter）決定史無前例的下架川普的新聞，其實，美國康乃爾大學曾經做過一個研究，在新冠肺炎肆虐美國期間，最多的疫情假新聞來源竟然就是川普，所以當時美國的假新聞也是大都來自執政者。所幸，在美國有獨立客觀的媒體，他們對於政府發布的假新聞扮演了守門員的腳色，替美國人民守住了安全和健康。但是，台灣的媒體呢？

看看最近的疫情新聞，從校正回歸的確診者數目到雙北到底還有多少空的病床，台北市長和中央疫情指揮中心就有截然不同的數字，但真相只有一個，誰在製造假新聞？再看看大家殷殷期盼的疫苗，如果檢視從去年開始到現在，民進黨政府說詞反覆不下十次，這又是誰在製造假新聞？連BNT疫苗的產地，都可以被執政黨及綠營人士在新聞上公然撒謊，對於這種假新聞，主管機關到底辦是不辦？台灣最悲哀的是，一票親綠媒體幫著散布假新聞，擾亂社會視聽，美國CNN主播Amanpour曾經說過，媒體要「誠實」，方能追求「真相」。現在疫情當前，人命關天的時刻，如果媒體還在幫著護航政府，毫無底線傳播來自執政者的假新聞，那就是「媒體殺人」。