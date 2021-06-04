在顢頇自滿的防疫心態與決策下，台灣疫情猛爆，國人心如懸旌，非「苦」字足以狀。立法院日前通過特別預算額度調高後，行政院會3日隨即通過2600億「紓困4.0」方案。

細探此方案內容，除在個人補貼部分新增「家庭防疫補貼」，對所有國小以下孩童以及國高中（包括五專前3年）身心障礙學生每人發放1萬元外，其餘個人補貼、產業紓困補貼與紓困貸款，或容標準略有調整放寬，但大致是循過去防疫思維與紓困的框架。然此波疫情非比先前，紓困4.0以特別預算第3次追加方式編列，舊酒新裝瓶，讓人失望。以舊思維防疫而失敗，已然不爭；以舊框架紓困，叫人如何看好？恐再演「紓困之亂」。

前波疫情衝擊時，台灣也有過紓困經驗，應檢討上次的成效，導正虛耗資源。但不論他山之石或前車之鑑，台灣向以夜郎國自居，就像決策者偏袒特定國產疫苗，終致生靈塗炭。防疫與紓困的躑躅躊躇，讓人想起《黔之驢》中被「以為神」的驢子，終遭猛虎吞噬；紓困4.0技止此耳，國人是否也將如黔驢，命喪病毒虎口？

行政院長蘇貞昌在記者會表示，「台灣之所以有足夠的資源來啟動紓困4.0，歸功於去年一整年的防疫成果；當全世界經濟衰退時，台灣逆勢擁有傲人的經濟成長，今天才有能力展開新一波紓困。」此言差矣！蓋因紓困4.0的2600億預算完全來自債務舉借，每一塊錢都是向後代子孫伸手，豈為逆勢傲人經濟成長之餘裕！

5月初，主計總處公布國內第1季經濟成長率概估為8.16%、創10年來最高，這表示在疫情猛爆前的台灣，根本不需要紓困。紓困4.0的啟動，等同宣告台灣防疫的失敗。

行政院會3日通過預算案，部分補助翌日隨即發放。預算案未經立法通過而得以先行動支，全賴特別條例的授權，或可謂政府行政效率的展現；然而就另一面觀之，疫情殺到，許多國人生命與生計驟失，這刻不容緩的「救命錢」卻是按既有紀錄發放，是否在方寸已亂下，紓困急就章而一廂情願認定？讓人浩嘆，如1年半來政府的超前部署非為宣傳口號，社會怎會落得如今田地？

提醒行政團隊，本次特別條例修正，新增預算額度4200億；紓困4.0一舉用去近2/3，餘額僅有1600億，未來如需進一步紓困，或在疫情受控後須振興經濟，恐已無足夠籌碼可用。根據推算，按目前國家債務情形，111年度中央政府1年以上公共債務未償餘額預算數，恐將達《公債法》9成債限的警戒線。屆時別說抗疫，總預算舉債受限，恐怕連一般的政府運作都將受影響。

最後是，疫苗、疫苗、疫苗。連同紓困3.0，兩次疫苗採購共計編列340億，經費充裕。疫苗不論國產或進口，都須通過國際認證，如以全民身家博弈，萬劫難復；採購管道則應多元，如有泱泱仁者一展「豈曰無衣」之寬厚，全島一命、與子偕行！

（作者陳聽安為國立政治大學名譽教授、陳國樑為政治大學財政系教授）