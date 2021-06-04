日本捐助台灣的124萬劑AZ疫苗4日下午兩點順利運抵台灣，此距離5月28日日本政府表達此意願僅短短1 周，對日本來說，如此的火速決策及行動極為罕見，過去天災時，台、日互助建立的深厚情誼應為促成此事的最大動力。台灣無分朝野皆對日本適時對國人伸出援手表達謝意。

然而，相對於蔡政府拒大陸供疫苗於千里，民進黨上下對日本援台AZ疫苗的積極態度反映了在抗疫中，綠營及其支持者仍未放下政治，不僅想藉此向美、日在外交上表態，亦在大內宣上將此事操作成對國人「愛台」與否的「政治快篩」，使「全島一命，團結抗疫」的呼籲難以跨越藍綠。

在日本取得足以覆蓋全日本16歲以上人口接種的輝瑞BNT及莫德納疫苗後，菅內閣決定暫時將有藥害救濟之虞的AZ疫苗轉供「疫苗外交」之用，以避免浪費效期有限的疫苗。菅義偉首相日前曾承諾，日本將在適當時機透過COVAX等提供各國與地區3000萬劑日本製造的AZ，並在對COVAX的2億美元捐款外，再加碼8億美元，希望協助世界衛生組織解決國家間新冠疫苗分配不均的問題，以使全球盡早形成「群體免疫」，重歸常態的國際社會運作。

在西方國家吝於將手中握有的過剩疫苗釋出，援助極缺疫苗的亞非拉國家時，北京積極對此區域展開「疫苗外交」，中國至今在全球捐贈近2200萬劑疫苗，近1400萬劑捐往亞太地區、600萬劑捐往非洲。日本的「疫苗外交」或許有配合美國欲釋出的8000萬劑疫苗，共同強化對開發中國家的疫苗供應，以避免第三世界國家過度依賴全力推動「疫苗外交」的中國，在疫後的國際政治中落入不利的地位。

「疫苗外交」雖為人道救援，但始終難擺脫政治的糾葛。美國國務卿布林肯3月接受《日本經濟新聞》專訪時指出，中國等國家皆在進行「疫苗外交」，但各國不該將疫苗跟政治綁在一起。其實，越「去政治化」的「疫苗外交」越能打動受贈者的心，而藉疫苗達到公共外交的目的，拉近彼此間的心理距離。

因此，日本外務省不願在援台AZ疫苗上做政治文章，外相茂木敏充指出，東日本大地震時，台灣迅速送來捐款，提供疫苗是基於此種與台灣間的友情。但新冠疫情延燒全台，蔡政府在疫苗採購上獨厚仍未通過二期解盲的國產疫苗，導致民怨，民調支持度重挫。

日本的AZ疫苗及時送達，民進黨將之視為反轉民意的良機，透過大內宣全力放送蔡政府囿於「大陸介入」而不得不的「用心良苦」形象。但即使加上124萬劑日本的疫苗，距台灣形成「群體免疫」所需的3000萬劑需求尚遠，後續日本是否有第二波疫苗援台，及美國透過COVAX給印太地區的700萬劑分配多少給台灣，皆存在不確定性。

蔡總統4日發表談話向國人表達「過意不去」，不如責成防疫指揮官陳時中以促成日本援台疫苗的效率，協同熱心企業及宗教團體多管齊下，擴大國際認證的疫苗取得，以解除國人的新冠之危。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）