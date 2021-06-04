台灣疫情嚴重失控，4日累計確診數達10446例，已經破萬。民眾雖高度配合，代表病毒傳染能力的RO值也下降，但群聚與家戶內感染問題益發嚴重，疫情可能加劇。在此同時，鄰近的香港和新加坡正式宣告，最新一波疫情結束，生活與經濟回復到接近正常狀態。這波疫情三地狀況近似，而且都屬華人為主的社會，生活方式接近，星、港抗疫有成的經驗值得台灣參考。

嚴密進行普篩與隔離

香港第4波疫情長達近半年，情勢十分嚴峻，特區政府改變過去溫和抗疫的做法，學習內地雷厲風行的抗疫措施後，終於壓制住疫情，已有1個月沒有出現本土病例。去年初，港府先是以歐美思維進行抗疫行動，但疫情綿延不絕，後來借鑑大陸經驗，一方面嚴堵入境檢疫漏洞，重設閉環式酒店隔離SOP，另一方面果斷封區封樓強制檢測，甚至禁閉全體社區居民21天，並對30餘萬外傭普篩，防抗效果轉趨明顯。

香港第4波疫情始於去年11月，得大陸之助，大力增強核酸檢測與快篩能量，進行大量檢測，去年底辦的全民普篩，共檢測了170多萬名市民。此後一直做到「須檢必檢」、「應檢盡檢」、「願檢盡檢」。特區政府成立19個社區檢測中心，針對特定對象免費檢測的樣本超過人口數1/6；至於自願接受檢測者，政府也以極低費用盡量滿足市民訴求。檢測能量與檢測率遠遠高於台灣，所以較能發現感染源，迅速隔離治療。

我們的疫情指揮中心至今仍然排斥普篩、廣篩和快篩，香港、新加坡和大陸一發現確診即強制社區居民檢測。新加坡甚至關閉國際機場14天，並封鎖多個社區，嚴密進行普篩與隔離，所以能快速掌控新一波疫情。

香港特區政府也強制市民接受檢測，一棟大樓只要出現兩個互不相關的確診個案，整棟大樓的居民或是曾在過去14天逗留超過兩小時的人士，都須接受強制檢測。在較高風險的指定區域，甚至把區內大樓須進行強制檢測的門檻由兩個個案減至1個，並在更高風險的受限區域進行封閉式強制檢測，加上其他類別的檢測，力度極大。萬華是國內這波疫情起爆點，如果立即全區封閉，強制全體住民和近14天停留超過兩小時以上者接受檢測，想必疫情可以控制得較好，不至於向全台擴散到這等地步。

香港和新加坡防疫採取「外防輸入、嚴防死守」對策，力求防守設計和部署形成系統。高風險地區來的旅客，規定必須隔離檢疫，從旅客抵達做初步檢測到指定酒店隔離後，還要多次檢測，都遠比台灣周密。例如入境乘客普篩，台灣就未全面落實。檢測是嚴防死守重要關口，這個環節有漏洞，病毒就會進入社區。華航機師隔離檢疫天數一減再減，終釀成大禍，就是把關不如香港、新加坡與中國大陸嚴密的結果。

疫苗免費由民眾自選

香港政府為防變種病毒擴散，出手甚重，除了外傭強檢，但凡大樓有發現變種病毒確診者，全棟居民都要撤離檢疫，曾有上千民眾被送到檢疫中心隔離21天。如果抗疫措施不是如此嚴厲，很難想像第4波嚴重失控的疫情可以達到清零地步。香港和新加坡經過前面3波的抗疫磨練，已經形成一套常態化、動態化、精準化、高效化的防疫模式了。

抗疫的下一步重點是大量注射疫苗。香港政府提供德國BNT和大陸科興兩種疫苗給民眾自選，一律免費，上網登記就有。新加坡廣設疫苗注射站，60歲以上者不必預約，隨到隨打，政府還派醫生和護士到行動不便者家中施打，就是希望提供便利，加快接種速度。新加坡政府全力衝刺，預計於8月底前為每個符合條件的人提供至少第1劑疫苗，香港施打率也已破20%。台灣遠遠落後，政府購進疫苗不順利，又多方限制捐獻者、自主購進者，企圖讓他們知難而退，只將希望寄託於連二期試驗都未完成的國產疫苗，施打速度實在難以樂觀。

台灣疫情已失控，應加大篩檢能量，廣泛進行快篩服務，以便及早發現感染者；同時應追上新加坡、香港，立即補足醫療能量，台灣無論在重症醫治和輕症收治上，目前都有不足。疫苗方面，政府採購顯然力有未逮，應該鼓勵甚至協助非政府組織採購，也應開放企業採購，目前已有多個國家開放企業自購，政府應可仿效。