本土新冠疫情新增病例數居高不下，群聚與居家感染問題日益嚴重，3級警戒如無法在14日解除，工商界對疫情擴大可能造成的經濟衝擊憂心忡忡，各界呼求疫苗的聲浪也越來越大。儘管民眾與醫護發出求救的哀號，民間與企業動員各方資源想要引進疫苗，政府卻不為所動，日本贈送的124萬劑AZ疫苗4日雖已抵台，但數量並不足夠。隨著民進黨政府種種政治操作的真實意圖昭然若揭，民眾的怒吼如火焰般迅速蔓延。

以疫謀財 反中成一門好生意

如果不是民進黨政府對宗教慈善團體與大企業引進外國疫苗百般刁難；如果不是民進黨側翼和防疫指揮官陳時中部長對外國疫苗的不實詆毀和抹黑；如果不是蔡英文總統、陳建仁前副總統為國產疫苗的背書與對專業審查機制的蔑視；如果不是衛福部急於和未完成第三期試驗、尚未通過國內外醫藥審查與認證的國產疫苗廠商簽約，很多國人都會相信民進黨1年來的說詞，誤信台灣外購疫苗困難重重，是來自於艱困的國際處境與大陸的從中作梗。

自從去年初大陸傳出新冠疫情後，民進黨非但沒有趁機修補因選舉操作的兩岸對立，反倒幸災樂禍，甚至落井下石，禁止醫療團體提供協助、禁止醫護人員出境，防止他們轉進大陸幫忙，更嚴禁口罩與醫療器材進入大陸，禁止小明、陸生入台。以武漢命名病毒，醜化大陸的防疫措施，無視大陸的防疫成就。對於大陸在疫苗研發的成功、國際的接受與承認，甚至對外國疫苗的先期投資與代理都不斷予以汙衊和醜化。

這一路下來，民進黨的反中操作並沒有因總統大選的勝利而緩解，反而利用疫情變本加厲，最終也刺激大陸民眾強烈的反台怒氣，對於武力統一手段的支持來到前所未有的高度。今日民進黨的疫苗政策終於告訴我們，原來反中是一門好生意，從軍火、萊豬到疫苗，民進黨不僅要數人頭還要數鈔票。只要打著反中旗幟，任何草菅人命、喪盡天良的生意都可以做。

大陸外交部發言人趙立堅針對美國媒體彭博社記者提問，民進黨政府對日本願意贈送台灣AZ疫苗表示歡迎，卻對大陸援助疫苗冷回應時，簡單回答民進黨「以疫謀獨」不會得逞，卻被綠營拿來作文章，說大陸阻撓台灣取得國際疫苗，再度玩起反中牌。

協助民間 不必隨民進黨起舞

說民進黨「以疫謀獨」是誤解了民進黨，台灣已經出現「可以謀財，不要害命」的呼聲，高喊「給我國際認證疫苗，其餘免談」。台灣人民發現民進黨不是以疫謀獨，根本是以疫謀財。以疫謀獨不過是在為國產疫苗爭取時間，誰知過度自信開放「3+11」卻成為防疫破口，戳破了空洞無實的所謂「超前部署」，也才打出民進黨疫苗政治的原形。根據TVBS的網路民調，高達8成的民眾可以接受大陸代理的BNT疫苗，可見民進黨及其側翼對BNT疫苗的抹紅、抹黑已經不見奏效，民眾已經回歸理性需求。民進黨越是要「以疫謀獨」遮掩背後的金錢遊戲，越是傷害台獨的正當性，這也是為何獨派大老紛紛跳出來要求盡快解決疫苗問題。

從大陸的角度，當然希望大陸自主研發的疫苗在許多國家普遍施打並取得成功之後，也能進入台灣。這一方面展現休戚與共、患難相繫的同胞愛與人道關懷，另方面希望更多台灣人感受到中華民族復興的獲得感。再者，從自身利益出發，周邊地區的疫情失控也都會衝擊大陸的防疫工作，更何況交流密切、急待恢復往來的台灣。但之前顧及內部反台民意以及台灣疫情控制得宜，大陸並沒有太大的動作。現在疫情失控，台灣民眾疫苗需求孔急，大陸更應持續協助兩岸民間團體盡速取得疫苗，不必陷入無謂的口水戰。

綠營呼籲團結抗中，常說飛彈不分藍綠，其實病毒也不分藍綠，票投韓國瑜的人會感染新冠病毒，817萬投給蔡英文的選民也會。疫苗保護也不分藍綠，合格的疫苗會保護千萬台灣人的生命，其中當然不乏綠營的支持者，這點大陸不會不知道，民進黨卻還是想不開，差別就在眼光放在什麼之上了。