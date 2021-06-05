去年那一波疫情對國內就業的影響尚未落幕，近日疫情升至三級警戒，危機更甚於去年，恐慌更甚於去年，其衝擊自然也更甚於去年。可想而知，國內的就業處境，尤其今年甫自大學畢業的青年人，必將面臨巨大的壓力。

去年此刻疫情席捲全球，在各國封鎖邊境下，商業活動蕭條，觀光旅遊停擺，使得各國失業率上揚，美國由年初不到4％逐月升至14.8％，歐元區失業率也直逼9％，台灣情況亦然。然而，由於去年台灣疫情控制得不錯，加上出口、生產亦佳，失業率雖一度升破4％，但相較各國，仍屬溫和。

往者已矣，如今我國的處境已不可同日而語，隨著兩週前疫情升至三級警戒，經「校正回歸」後每天都有三、四百人確診，多的時候甚至一天確診已逾五百例，與去年每天一、兩例境外移入相比，有如天壤之別。也正是如此，在恐懼不斷升高下，消費市場冷清，展覽表演打烊，旅行住宿、交通運輸、藝文活動也受到前所未見的衝擊，冷清的街道，空蕩的賣場，似乎說明了眼前的經濟恐怕要蕭條一陣子了。

去年台灣疫情這麼輕微，尚且讓失業人數一度逼近50萬，失業率升破4％，今年疫情如此嚴峻，失業率要升到什麼水準，當是可想而知，未來除了失業人口將擴大，被迫放無薪假的人數也必然會扶搖直上。值得注意的是，依勞動統計，放無薪假的人只是工作時數減少，仍是就業者，因此未來不論無薪假人數有多高，皆不會推升失業率。然而，這些人名為就業，卻幾乎處於半失業狀態，從家庭面而言，他們收入大減，日子難挨，從總體經濟而言，多數人消費動能下滑必將抑制GDP，其間的關係可謂牽一髮而動全身。

日前主計總處公布4月失業率創下近15個月新低，不久前所發布的缺工率也創十年來最高，景氣更三亮紅燈，三者反映的原是經濟復甦步伐加快，未料，隨著疫情升至三級警戒，須臾之間已打破了這個復甦態勢，從貝弗里奇曲線（Beveridge Curve）研判，下半年的台灣勢將出現失業率升高，缺工率下降的走勢。

1940年英國經濟學家貝弗里奇（William Beveridge）觀察長期的時間數列，發現了一個法則，那就是失業率與缺工率呈現穩定的抵換關係，哪一年缺工率升高則失業率就會降低，哪一年缺工率降低則失業率就會升高。在失業率、缺工率的座標平面上循時間數列所繪的點，連結起來，恰是一條由左上方向右下方延伸的曲線，此即貝弗里奇曲線，這一規律放諸四海皆準。從我國的時間數列觀察，也大致符合此一法則。其實，無需貝弗里奇曲線，從我們的直覺也約略可以明白這個道理，然而，若從動態思維來理解貝弗里奇曲線則會發現，一旦經濟體系陷入缺工下滑、失業上升的循環，必將加劇勞動市場的疲勢，而衝擊經濟成長，這正是我們最擔心的情況。

千萬別以為這樣的事不曾發生，2008年底全球金融海嘯席捲全球之際，次年台灣缺工率降至1.8％的歷年新低，失業率則在短短八個月連連破5％、破6％創下史上最高，尤以青年人受創最深，青年（20～24歲）失業率一度升逾16％，那一年台灣經濟出現半個世紀以來第二次衰退，復甦之路遙遙無期，情勢之恐慌不亞於今天。

歷年來的經驗告訴我們，只要失業率升高，經濟就很難不衰退，1930年美國大蕭條如此，去年美國失業率飆升，實質GDP落至史上最大跌幅亦然，2009年台灣的情況也是如出一轍。這告訴我們，在面臨這樣的巨大災難時，紓困、振興固然緊要，穩住就業市場更加重要，失業人口一旦激增，經濟想不衰退也難。

當年行政院為因應全球金融海嘯，曾推出許多就業方案，尤其針對剛自大學畢業的青年，更提出許多規劃，據估計僅「公共服務擴大就業方案」便創造了十萬個就業機會，若沒有這些就業方案，以當年情勢之險峻，失業率只怕要衝破7％，甚至衝破8％了，至於「受失業波及的家庭人口」大概也要上修至150萬人以上。

日前，行政院所提《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案己獲立法院三讀，首波紓困4.0將編列2,600億特別預算以因應這一波疫情。依規劃，部分預算會用於補助薪資較低的勞工朋友，估計新增逾72萬人受惠，行政院的決定非常明快，具有安定人心的效用。不過，在紓困之餘，仍有就業問題，尤其是今年甫自校園畢業的青年人，他們第一次投入尋職行列，並不符補助的條件，如何在這段期間給予妥適的安排，或進修或職訓，政府自應提出方案以為因應。

我們的結論是，只有穩住就業，不讓失業情勢擴大，才能保住今年經濟成長，當局若能為所應為，則今年經濟仍有可為。

(工商時報)