永遠的慣性政治雙標！一樣都是救人的捐贈疫苗，卻審視「原廠認證」標準大不同。陳時中之心路人皆知，對郭台銘捐贈輝瑞原廠疫苗百般阻撓，卻只要日本分廠的AZ疫苗。

救命疫苗最大化不好嗎？面對全球新冠病毒肆虐，民進黨這過度意識形態阻擋，似乎讓人看見民進黨的荒唐行徑，從不當3+11縮短飛行機組員居家隔離造成病毒入島，然後在救命疫苗上不斷意識形態用「原廠認證」雙標來阻礙。

陳時中一句「原廠認證」為標準，面對郭台銘捐贈輝瑞原廠疫苗要求授權書，結果日本分工廠產的AZ不用授權書。這不知道是什麼邏輯？難道腦子一綠，就失去基本腦力判斷？

全球抗疫分秒必爭，大家都在爭取時間全面施打疫苗達到群體免疫。民進黨還在妄想政治操作將日本AZ疫苗政治光環集中於一身，面對民間辛苦自救募集的疫苗想方設法來阻擋，自己又無法拿出充足疫苗讓民眾安心，這會不會太無能、太顢頇？

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