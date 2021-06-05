疫情大爆發，全民期盼疫苗趕快進口，郭台銘喊出要向德國購買500萬支BNT原廠疫苗捐贈，是民間公開提出購買疫苗量最大、可行性最高的一個，但衛福部與陳時中卻一再給郭董「穿小鞋」、運用行政程序阻撓郭董。郭董這次卻一改大砲性格，多方忍讓配合衛福部，是什麼讓郭董收斂了性格？

郭董雖然曾經投身國民黨總統初選，但基本還是生意人性格，獲利與創造下一個增長點才是他更關心的大事。鴻海一步步走出電子代工業，轉往電動車與生技產業發展，更在癌症治療投入大量心力，透入巨資開設、捐贈台大癌醫是最好的證明。

BNT疫苗使用mRNA技術，非常有可能運用在癌症治療之上，郭台銘如果能在購買BNT疫苗過程中，取得原廠台灣代理權，郭董團隊與台康生技就可以成為擁有獨門技術的生醫代工，除了生產自家疫苗之外，還有延伸到治療其他疾病的可能。

對郭台銘來說，如果這次購買疫苗順利，不但可以成為台灣的國民英雄，還可以找到公司在生醫產業的新增長點，自然願意在陳時中面前忍辱負重，打落牙齒和血吞。

但其實郭台銘的起步已經慢了幾拍。南韓與日本都有不少公司在去年的疫情爆發時，就直接和輝瑞、阿斯特捷利康洽談在本地生產疫苗的事宜，例如本次台灣接受日本的AZ疫苗，就是在日本生產的AZ疫苗。所以郭台銘這次直接找上原廠購買的成功與否，在起步過晚之下還有很多未定之數，反而陳時中與衛福部官員應該要放寬心胸協助郭董，藉此機會讓台灣能夠在生技產業也出現一座「護國神山」！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※