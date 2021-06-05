國難當頭，取得疫苗最高指導原則理應是「黑貓白貓能抓老鼠就是好貓」；失望的是，執政者不求實質造福萬民，濫用程序解釋權斷盡人民生路，對佛光山如此，對郭台銘更是如此，嘴上說得好聽，實質上就是看你笑話。

民進黨議員王世堅上節目疾呼同黨高層，不應讓國產疫苗支持與否變成深藍深綠的身分認同戰，更直言疫苗取得應該要雙管齊下、多管齊下，說出眾人心聲。

平心而論，多數人民對於疫苗沒有選擇權，有選擇權的早如驚弓之鳥，各奔東西尋活路去。剩下坐困島內者，扣除少數被意識型態矇眼，多數人只求政府速速提供疫苗施打。旦夕之危，政府又何苦拿雞毛當令箭，用程序卡關斷人生路？

王世堅所言不假，如果佛光山、郭台銘等人能夠是取得疫苗窗口，就算聘為無任所大使也不為過，何況他們是以信譽擔保又出錢保民，若不成，於國於民又有何害可言？

在國人怨氣沖天之時，日本疫苗的到來，既救了民進黨，更是救了台灣人民，只可惜又助長了王世堅口中1450的氣焰。

王世堅說：「政府不要哪一句話聽不順眼就切掉，那會越切越小，到最後只有1450那一小塊。」但王世堅不好意思說的是，1450絕對不是一小塊，而是賴以維繫政權，鬥倒黨內外一切反對者所必須，是當權者心中最重要的那一塊。反過來來說，當扣掉1450之後，執政黨還剩什麼？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※