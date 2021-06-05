雖然有綠營背景人士因為「反串」中共被抓包，洩了民進黨「認知作戰」製造「反中意識」的底，但民進黨還是不時抓著機會「蹭」大陸的不是，以便持續進行「大內宣」。

民進黨日前發表聲明，指責大陸：「不思改革，變本加厲地迫害新疆維吾爾族人權、制訂港版國安法，甚至變更香港選舉制度。期盼中國能走向民主社會，支持區域民主自由運動，武力威脅無法脅迫使人民低頭，專制威權的作為也無法獲得國際社會的尊敬。」

民進黨還強調，台灣作為印太地區自由民主的開放社會，期盼中國能一樣逐漸走向多元、開放的民主社會，並會持續堅定支持區域周邊爭取民主自由的運動，歷史已經告訴世人，武力威脅無法脅迫使人民低頭，專制威權的作為也無法獲得國際社會的尊敬。

冠冕堂皇的話誰都會說，但民進黨真的民主嗎？如果民進黨真的追求「民主」，為何執政5年多年，台灣卻陷入民主倒退危機？

對反對黨「抄家滅族」、關新聞頻道、關反蔡政論節目、養1450網軍「出征」不同意見者，防疫破洞後「同島不同命」的操作，甚至為股票族背書，也要反制民間疫苗捐贈者。民進黨反民主的作為可說罄竹難書。

不思自我反省，卻只會指責別人，這是民進黨執政錯亂之因。

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