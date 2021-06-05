由於近期台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，最受到全國百姓關注的是注射疫苗問題；但民進黨政府卻採購不足甚或不力，對於民間有意購買疫苗的團體也反應冷淡，甚至多方刁難。欣見國民黨團發動為期一周繞行總統府活動，宣示「我要疫苗，台灣要活命！」

筆者以為，民進黨的防疫政策經過這次疫情爆發檢驗之後，已讓民眾看破手腳，徹底失望。身為在野黨龍頭的國民黨，在指責蔡英文政府沒有超前部署之際，國民黨似乎也沒能超前部署因應之道。倒是民間企業及宗教團體率先開出第一槍，博得民眾一片喝采；惟畢竟力量有限，加上指揮中心刁難阻擾，前景實不容樂觀。

迄今世衛組織(WHO)核准可以施打的疫苗共有6種，其中美國2，大陸2，德國1，英國1。我們台灣不是不要，就是買不到，最後只能靠美國的2種疫苗，以及不太受歡迎的英國AZ疫苗。美國莫德納、嬌生兩個藥廠，在看到台灣訂單之後，也不可能不考慮大陸龐大的市場，尤其嬌生在大陸生根投資甚久，焉能沒有政治考量？至少它不會優先提供台灣疫苗，或者僅出售象徵性數量。如果民進黨政府一籌莫展，身為在野龍頭的國民黨也不能積極任事，台灣未來接踵的主力疫苗恐淪為大國不要的AZ疫苗，或者是沒有WHO認證的「二期疫苗」，那真是台灣人民的悲哀。

期盼國民黨能夠盡速成立「疫苗購買團隊」，結合退休駐外使節、兩岸專家，加上企業界人士，分別透過管道聯繫或前往美、德生產疫苗廠商遊說爭取；同時公開具文呼籲北京當局，在此一特殊危急時期，展現大肚大量風範。最後期勉執政黨要以天下蒼生為念，人民福祉為先，接納在野黨及民間的諫言，團結一切力量，打一場成功的防疫作戰。（作者為退役空軍上校）

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