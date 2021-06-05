5月以來台灣的新冠疫情爆發，如果在六月底以前不能得到控制，必將成爲改變台灣政局的關鍵事件。事實上最近台灣發生一連串的天災人禍，缺水、斷電、台鐵不斷的事故，加上燎原的新冠疫情，使得台灣大多數人質疑蔡英文的領導能力，認爲她是罪魁禍首，換了人就可能扭轉頹勢。然而，事實是從李登輝1990年當選第八任總統後，台灣就停滯了卅年。而過去卅年也是,台灣人民的偶像，日本和美國失去的卅年，這難道是偶然嗎？如果這次疫情的大爆發能促使台灣人民做根本的反思，因而能振衰起敝，豈不是禍兮福之所倚！

日本利用韓戰及之後美國蘇聯長期對峙的機遇，在政府的強力主導下而非自由主義經濟政策，迅速從二戰後的廢墟中崛起，到1980年代經濟實力直逼美國，引起美國的警惕，逼迫日本簽下《廣場協定》，導致1991年底資產價格泡沫破裂，從此經濟停滯發展卅年。1995年至2020年期間，日本國內生產總值從1995年的峰值5.33兆美元降至2002年谷底的4.12兆美元，回到2020年的5.05兆美元。去除通貨膨脹的因素，實際工資下降13%。1989年世界50強公司，日本佔了32個，而到了2018年只剩下Toyota一家。

日本為何對美國的壓迫逆來順受？不得已也，特別是1991年蘇聯及東歐共產黨政權倒塌後，美國是唯一的超強，日本決定緊跟美國做小弟。期間日本也嘗試走出困局，金融政策方面在2001年首創了量化寬鬆政策，並持續至今，日本政府發鈔票支持債券和股票市場的程度，相對於GDP，甚至超過美國。然而，事實證明日本量化寬鬆（QE）實驗是失敗的，繼續使用這一政策最終將導致日本貨幣體系的崩潰。

日本政治人物也試圖改革，安倍最具雄心，2012年重新執政後，信誓旦旦發出經濟三支箭，希望扭轉頹勢，然而却失敗了，2012年日本的GDP是6.023兆美元，2020年他離職時僅是5.05兆！爲什麼？最大的原因是他上任後加速與中國爲敵，完全錯估世界大勢，逆勢而行，如何能成功？

美國的問題，我在今年5月17日中時的文章〈圍堵中國雷大雨小：拜登說出美國的問題〉一文中已經詳細討論，不再重複。簡單的說美國今天的根本問題是金融、財政和分配問題，具體而言就是幾個矛盾：1.發展為誰的矛盾？爲大多數人民？還是爲金融寡頭及其豢養者？2.發展理論是基於亞當史密斯爲代表的自由主義經濟，還是Friedrich List所主張的以政府爲主導的政策，後者曾主導19世紀到20世紀中葉的美國，Bismarck的德國，明治維新的日本和1990年以前的國民政府的發展政策，並都取得了耀眼的成果。3.民主假象下政治人物和媒體等普遍的虛偽、雙重標準和人民對真誠、客觀及科學方法施政的渴望，也就是騙與真的矛盾。

一個例子就是量化寬鬆，它是一個違反傳統自由主義經濟的政策，加速了美國的貧富不均，也加劇了權貴資本主義的制度性的腐化。其结果是2008年次貸危機前，聯儲會的資產不到1兆美元，2014年增至4兆，2019新冠後激增至7.9兆美元，完全扭曲自由主義經濟運作，加劇了社會矛盾。美國現在面臨物價狂漲、無家可歸人數暴增、大規模槍殺案件層出不窮、維護政權穩定的員警和安全人員士氣低落，等等問題。美國朝野都知道美式民主和自由主義經濟政策已經失敗，必須改正？但是如何改，卻面臨很大分歧。

回到台灣防疫的失敗，一個主要的原因就是不科學，用政治意識和口號防疫。一個例子就是校正回歸，它本來沒有錯，但是連續兩週的校正回歸就反映出檢測能力不足的大問題，爲什麼自譽為模範生的陳時中在這麼長的時間內都不能解決這個問題呢？如果不能提供足夠的檢測又如何了解實際的傳染程度呢？又如何能制定有效的控制疫情的措施呢？病毒是大自然的最好檢驗，靠吹牛的川普、莫迪和蔡英文都不及格，不管政治傾向如何，必須承認迄今實幹的大陸經受住了考驗！

台灣的根本問題是過去卅年在大環境下迷失了自己，拜錯了神，迷信西方的價值觀，拋棄了早期台灣公務員刻苦奉公的傳統美德和科學化決策的精神，導致了整個系統性的腐敗，這才是台灣民眾必須深刻反省的！

（作者為中美論譠社社長 ）

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