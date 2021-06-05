對於兩岸，我做任何事情與一切努力都是基於這兩點，第一我希望盡自己的一份努力化解兩岸人民矛盾，讓兩岸民間相互理解友好往來，希望兩岸永遠和平！第二點則是我熱愛注音和繁體字文化，兩岸文化各有特色，我特別希望注音和繁體字文化永遠保留，同時兩岸在文化上實現百花齊放相互交流學習！我可以教大陸人學注音和繁體字，同樣的也可以教台灣人學拼音，學簡體字，做一個文化交流者。

雖然我只是一名大陸學生，但是作為學生我還是能盡力做促進民間和平和文化交流的兩個職能。雖然我現在確實是考研重任在身，學習當然佔了大多數時間，也是我當下最重要的事情，但是在空餘時間為兩岸還是能貢獻微薄之力的，我也特別想這樣做！而且未來我也會在這兩方面做更多努力！

我能夠體會台灣的不易，能夠作為大陸人給台灣應有的尊重，用自己的力量希望盡力化解兩岸人民矛盾，我做了！我編寫教材希望幫到兩岸注音拼音盡力幫助兩岸文化交流，我做了！我盡自己的力量讓我身邊的好朋友不要對台灣有刻板的認識我也在努力！

其實在大陸有很多其實和我一樣的人很喜歡台灣，而且也有在為兩岸友好做事情。有很多在台灣讀研究生的陸生，她們記錄的台灣改變了很多大陸人對台灣的刻板認識，只是可惜我無法去台灣，和她們一樣，向大陸人展現台灣了。在我這個年齡階段，在我的能力範圍和時間上，能夠做到自己能力範圍內為兩岸貢獻的我，就沒有遺憾了！不管兩岸之間在政治上怎麼樣，政治不應該牽絆兩岸人民！無論如何我都希望兩岸人民友好和睦！

我看了很多有志兩岸交流的人在幫助兩岸和平交流上都發揮了三個職能：

1、盡力化解兩岸民間矛盾（比如對於某些引發兩岸歧視的新聞，有台灣人在大陸網站上澄清以身作則）

2、文化交流（比如我個人編寫教材，繁體字簡體字互相交流）

3、以各種方式呈現兩岸真實客觀生活，客觀評價兩岸的優點（我在小紅書上看到有陸生錄製在台灣上學記錄生活的視頻，而且評價特別客觀！）

我也很榮幸我能成為兩岸這些人當中的一員，兩岸交流是要靠兩岸無數人的努力而且更要有一份善良且客觀的心！兩岸最終和睦友好不是靠我一個人，這件事功成不必在我！是要靠無數善良的人一起努力的！

有人說兩岸關係完全是政治高層的問題，其實不然，大錯特錯！兩岸關係友好與否更關鍵的還是取決於兩岸每一個人！我們每一個人的言行都有可能影響兩岸民間友好與否！

有些人把一些仇恨言論當作焦點，一群人把風向帶偏，讓兩岸人民產生裂痕，這個殺傷力有時候比政治要嚴重的多得多！所以請大家在平時日常交往中友善一些吧，對彼此多說一些關懷善意的話語，慢慢積累兩岸民間關係才會越來越好！這也是政治所不能達到的！

兩岸民間友好相處是靠兩岸無數善良人的相互釋放善意和友愛來經營的！我們兩岸每一個人都有責任！兩岸多數人想必都是希望兩岸民間和平友好交流的，兩岸民間和平交流不是只靠少數人的努力！我們所有人最終的目的就是希望兩岸和平，希望兩岸人民友誼長存的！

政治層面我們百姓無法決定，但是兩岸交流面對彼此我們給予對方什麼態度，說什麼樣的話這個我們是完全可以選擇決定的！在兩岸交流上，我們對彼此說一些溫馨的話語，那麼我們每一個人就是在為兩岸和平做貢獻！

也許幾句善意算不上什麼，但是當兩岸之間有越來越多的人在聚集這種溫暖時，那麼這就會變成一種強大的力量，就可以引導兩岸和平友好的民心所向！我們就能避免一場浩劫拯救近萬人的生命！

當我每次看到兩岸激進網民的罵戰爭吵，態度惡劣語言傷人，到了一種極其過分的地步，我內心特別悲痛！兩岸網民罵戰沒有任何意義，只會更加損壞兩岸關係，把兩岸關係推向更危險境地！真的希望這種現象能有所改善，希望兩岸人民都團結起來，不要被少數極端人士影響和左右！

作者用注音和拼音做兩岸交流。（作者提供）

雖然因為我是學生財力有限，我一直未能去台灣玩，其實我能不能去台灣玩對我來說是小事，但是兩岸和平與否在我心底卻永遠是件大事！我無愧於自己，無愧於兩岸人民！兩岸永遠和平，兩岸人民友好和睦，友誼長存！繁體字和注音文化能夠永遠保留，我這輩子也就沒有什麼遺憾了！

我做兩岸和平交流真的不是為了我自己！如果真的不幸發生戰事，那麼兩岸就會有千萬家庭以淚洗面！戰爭不可能沒有犧牲！更何是骨肉相殘又怎麼能讓人接受？國共內戰本來就使得千萬人民家庭支離破碎，留下了很多痛苦的記憶，而且很多國共內戰倖存下來的人不論是身在大陸還是台灣，都希望兩岸不要悲劇重演，如今他們大多已經不在人世，如果爆發戰事讓他們在天之靈怎麼想？有時候發現，我做這些事情最根本的還是出於一種責任感，為了救兩岸數萬人的生命我也是值得的！這也是我發自肺腑之言，我也是想把一直留在我心底的話說出來！

如果我完成學業未來事業有成，我能為兩岸做更多的貢獻會相當開心！兩岸有需要我的地方我都會義無反顧的去前往的！願台灣人民生活幸福快樂！願兩岸人民友好和睦，友誼長存！（夏花/大三學生）

本文來源：兩岸青年公眾號