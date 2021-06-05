近日有朋友從美國回台。他一家三口行前都已經在美國打過兩劑疫苗，因此可以放心地到亞洲旅行。他夫妻倆兵分二路，她帶兒子直奔台灣，目前還住在防疫旅館，尚未出關；她老公則先拐到上海洽公，爾後再回台灣會合。

先生說，他到上海一入境，立刻就被採檢，採檢完，專車統一送防疫旅館隔離14天，事前都不知道自己會被送到哪家檢疫旅館，心中有點忐忑。到了旅館，對旅館的品質感到有點失望。在上海檢疫隔離期間，前後就被採檢了6次，有點吃不消。不過他很得意的說，所有採檢都是免費！

太太說，從桃園入關經過海關時，衛福部只擺了一部紅外線攝影機，快速檢查入境旅客是否體溫過高。出關後就搭上防疫計程車到了防疫酒店。此後這14天，她每天不是有朋友送飲料美食來讓他們解饞，就是他們上網直接點外賣，送到酒店門口。檢疫這些天，她把朝思暮想的台灣美食，幾乎全部都吃過一遍，還把美食照片每天po上網，讓她老公羨慕不已。

兩相比較，就讓人體會到為何台灣這個曾經被封為「全球防疫優等生」的神話破功！

台灣除了一般旅客入關檢疫鬆散，被稱為「佛系」檢疫之外，對機組人員3+11的「超佛系」防疫措施，更成為疫情飆升的大破口。至今依然沒有哪位政治人物或政府官員出面負責，只會不斷透過網軍對異議者瘋狂洗版肉搜，不准反對黨玷辱了他們的「時神」。對於稱讚中國大陸防疫有成效的網友，綠網軍不是譏諷他們是中共同路人，就是說：既然你們覺得中國大陸比較好比較安全，何不滾去大陸過日子？！

即令面對每天不斷飆升的染疫人數與死亡人數，執政黨絕對不會放鬆政治鬥爭，沒有執政黨官員點頭，所有的申請文件、任何民間自主疫苗進口、地方全民普篩，全都屬於違反政府規定，不但被禁止進口，還都有遭到被起訴的可能。

台灣從防疫優等生掉落到末段班，民眾心如明鏡，究竟誰才是始作俑者。

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