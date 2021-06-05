日本政府捐贈124萬劑AZ疫苗於4日抵台；美國則在3日宣布向全球分配8000萬劑疫苗的計畫，將會提供亞洲國家約700萬劑疫苗，其中包含台灣。對於急需疫苗的台灣而言，美日捐贈的疫苗猶如久旱逢甘霖，台灣人民衷心感謝！目前疫苗到貨212萬劑，若以6成人口（1人2劑）為群體免疫目標，至少需2760萬劑，距離群體免疫目標不到1成，數量依然不足，民眾對民間採購疫苗進度有高度期待。

5日傳來好消息，鴻海創辦人郭台銘買疫苗有進展。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，經與鴻海聯繫，有些困難會持續討論解方，預計下周會先核准一些緊急使用授權，方便未來進口。

為解決國內疫苗荒，民間企業與宗教團體紛紛表達要幫政府向國外採購疫苗並捐贈，其中以永齡基金會、佛光山和慈濟的採購進度最受國人期待。永齡基金會的文件齊全，獨缺原廠授權書；美國嬌生公司表示只與政府機構以及歐盟執委會等超國家組織協商。佛光會執行長趙怡表示，佛光山原意就是和政府分工，只有兩個目標，一是美國嬌生藥廠願意賣疫苗給台灣，二是佛光出疫苗錢，沒有任何其他的堅持。

今年3月底開始，菲律賓所有企業（不限藥廠）都可以自行向外國藥廠採購疫苗，但簽約時必須是由企業、政府和藥廠3方共同簽署。菲律賓企業大亨拉松（Enrique Razon）為菲律賓政府取得美國莫德納疫苗2000萬劑的合約。郭董提供的也是永齡基金會、德國BNT及上海復星的3方合約。菲律賓能，台灣更不能放棄任何機會。

當前民眾對於民間團體採購疫苗的進度格外關注，主要原因有二。首先，依照中央疫情指揮中心的疫苗採購計畫，目前只有到貨196萬劑AZ疫苗和15萬劑莫德納疫苗，要到8月底預計累積到貨3000萬劑疫苗；對2300萬台灣人民來說，拖到8月底實在緩不濟急。

確診人數未趨緩，死亡人數攀新高，民眾出門膽顫心驚，各行業無法正常做生意或上班，3級警戒的日子似乎看不到盡頭。此時民間願採購疫苗捐給政府，為人民的期盼找到一線曙光，補充政府疫苗部署的空窗，更是公私協力、攜手抗疫的契機。

其次，台灣民眾心目中接種疫苗的首選是歐美廠牌，如莫德納、輝瑞（BNT）、嬌生；然而我國政府採購疫苗計畫的大宗是1000萬劑AZ疫苗和1000萬劑的國產疫苗，與民眾心目中理想有落差。如果民間企業和宗教團體能成功採購歐美疫苗，無異增加民眾選擇疫苗的空間，對此社會有高度的期待。

疫苗是國安戰略物資，國產疫苗若有良好防疫效果，扶植疫苗產業，國人當然樂觀其成。但是目前國產疫苗連二期臨床實驗尚未完成，政府先預購1000萬劑並預告施打期程，可能把民眾推入不可知的風險。人民的想法很簡單，就是「給我安全有效的疫苗」！

這一波超越藍綠的民間自購疫苗行動，見證台灣社會的愛心與正能量，也讓世界再度看見台灣最美麗的風景。人命關天，刻不容緩。國際疫苗入台越多越好，越快越好！唯有政府化被動審查為主動輔導，公私協力搶疫苗；如此每周100萬劑接種疫苗計畫才能如期如量全面施打，加速達到群體免疫的目標，讓人民早日回歸正常生活。

（作者為國立空中大學公行系教授）