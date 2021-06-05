今天記者來問我有沒有聽過一個加拿大的民間社團「北美台僑會」，這個社團日前在加拿大的《星島日報》刊登了半版廣告，宣稱蔡英文「可能犯了《國際刑事法院羅馬規約》第7章危害人類罪第11條」。

我很誠實的回答記者，北美各個地區都有很多民間社團，除了幾個常參與台灣國際發聲的知名僑團外，有太多名不見經傳的小社團，只要有足夠的經費，不觸犯當地法律，社團可以購買廣告來作為發表意見的途徑，這就是民主政治基本的言論自由。

當然我也提到，這篇半版廣告中有許多措辭用語，的確像是大陸人士的口吻，就好像標題的「呼籲蔡英文女士」稱呼以及文中提到「蔡英文女士可能已經觸犯《國際刑事法庭羅馬規約》第7章危害人類罪第11條」，都不太像是台灣海外僑胞慣用的口吻，因為離鄉背井的僑胞們，心心念念珍愛的故鄉台灣，就算再不喜歡當前的領導人，稱呼上也還是會尊重台灣民眾票選出來的蔡總統，更不會把自己家裡的爭吵，扯到國際法庭去，所以這篇宣言看起來怪怪的。

但是，宣言中的內容倒是令我很有感觸，90年代出國留學時，當時的台灣為亞洲四小龍之首，什麼南韓、香港、新加坡都比不上台灣錢淹腳目的經濟繁榮，怎麼不到30年的光景，現在的台灣要靠南韓、日本把他們國家人民不想注射的疫苗，轉售或轉贈到台灣來，去年號稱全世界防疫優等生的台灣，從上個月防疫破口開始，占據國際版面的全是因自滿、鬆懈而在歐美地區即將解封的最後一刻，成為令人惋惜、防疫無能的國家，這個大轉折來得又急又快，不要說台灣民眾無法接受快速的疫情蔓延以及每天日增的枉死無辜生命，海外的僑胞又怎麼不心急擔憂呢？

所以無論是大陸的大外宣還是民進黨政府的大內宣，都不是僑胞關注的焦點，我們在乎的是台灣正一步步上演著去年美國因選舉造勢而荒腔走板的防疫劇本，從社區感染開始，首先遭殃的就是養老院、養護中心、收容所，這些年長、抵抗力弱的族群死亡率也最高，當然醫院裡因為收容病人太多，呼吸器的供應以及輕症轉重症的照護，都關乎死亡率的發展。

一路走來，被隔離閉戶了一年多的歐美僑胞，我們都清楚知道，目前只有「開放廣篩」和「疫苗接種」才是徹底解決疫情的唯一方法，所以僑胞的心聲，希望呼籲蔡總統和防疫中心，放下個人私心和任何政治企圖，盡快開放各地的疫苗進口，無論是政府採購還是民間捐贈，所有世衛組織認可的新冠疫苗都可以，用最快的速度讓台灣的民眾可以自由選擇接種自己信任的疫苗，這樣政府也不用浪費力氣來圍堵歐美的「疫苗觀光團」或大陸的「政治口水戰」。我相信以台灣人民的能力及自制，一定可以在最短時間內將疫情減少到最小的傷害，這才是真正僑胞心中所望，台灣民眾之福。（作者為美東華人學術聯誼會前會長、現任國民黨中常委、前立法委員）

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